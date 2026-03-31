Ni el Marqués ni Corregidora: este municipio de Querétaro realiza feria de salud gratuita y de servicios hoy martes 31 de marzo

Los habitantes de Colón, Querétaro, contarán hoy, martes 31 de marzo, con una opción cercana para acceder a distintos servicios médicos y comunitarios sin costo. En la comunidad de San Martín se llevará a cabo una feria que concentra atención básica, orientación especializada y actividades para toda la familia en un mismo espacio.

La jornada inicia a partir de las 10:00 de la mañana. De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal, el objetivo es facilitar el acceso a servicios que normalmente requieren traslado o gasto, especialmente para quienes viven en la zona.

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¿Dónde es la feria de salud gratis en Querétaro hoy?

El evento se realiza en la comunidad de San Martín, a un lado de la iglesia de la misma. La feria está abierta al público en general y busca concentrar en un solo punto distintos servicios de salud, asesoría y bienestar.

Autoridades locales indicaron que la atención se organiza mediante fichas, las cuales se entregan por orden de llegada desde las 9:00 de la mañana. Esto permite distribuir a las y los asistentes en los diferentes módulos disponibles durante el día.

¿Qué servicios gratuitos habrá en Colón este 31 de marzo?

Durante la jornada se ofrecerán múltiples servicios gratuitos enfocados en:

Salud física, mental y social

Atención odontológica

Fisioterapia

Consultas de nutrición

Apoyo psicológico

Servicios de tanatología

También se incluyen acciones de prevención como orientación sobre adicciones, vacunación, pruebas rápidas de VIH y toma de signos vitales. A esto se suman asesorías legales y cortes de cabello, ampliando el alcance de la feria más allá del ámbito médico.

¿Habrá actividades adicionales durante la feria?

Además de los servicios de salud, la feria contempla actividades dirigidas a la convivencia familiar y al entorno comunitario. Se realizarán dinámicas para niñas y niños, así como manualidades y actividades recreativas.

También se contempla la adopción de árboles, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y reforzar la participación de las familias en acciones comunitarias.

¿Qué servicios tienen costo y qué necesitas para asistir?

Aunque la mayoría de los servicios son gratuitos, también se ofrecerán algunos a bajo costo, como estudios de laboratorio y electrocardiogramas para quienes requieran atención más especializada.

Por ello, se recomienda acudir temprano para asegurar atención y aprovechar al máximo la jornada.

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