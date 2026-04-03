Giro en el Registro Civil de Edomex: ahora tendrán hasta 15 días hábiles para resolver este importante trámite

Un cambio reciente en el Estado de México reducirá de forma importante el tiempo de espera en uno de los trámites más solicitados del Registro Civil en Edomex.

Se trata de las solicitudes relacionadas con el cambio de nombre, que ahora deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Antes de esta modificación, el proceso podía tardar hasta 30 días hábiles, por lo que la nueva medida prácticamente reduce el tiempo a la mitad y busca hacer más ágil la atención para quienes requieren este tipo de trámite.

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¿Qué trámite tendrá este nuevo plazo?

La reforma aplica específicamente a los procesos que pasan por el Consejo Dictaminador de la Dirección General del Registro Civil del Edomex, encargados de autorizar cambios en el nombre de las personas.

Esto incluye:

Modificación de nombre

Cambio de nombre de pila

Ampliación del nombre

Reducción del nombre

Es decir, no se trata de todos los trámites del Registro Civil, sino de aquellos relacionados directamente con la identidad legal de una persona.

El proceso incluye diversos cambios como la ampliación o reducción del nombre. |Imagen Ilustrativa

¿Qué cambia para los usuarios?

El principal ajuste está en el tiempo de respuesta, ya que ahora las autoridades deberán emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles, lo que podría evitar procesos largos o incertidumbre para quienes inician este tipo de solicitudes.

Además, este cambio forma parte de un paquete más amplio de reformas aprobadas por el Congreso estatal, en el que también se incluyeron medidas para facilitar trámites a personas adultas mayores y promover el uso de herramientas digitales en los servicios públicos.

Dentro de estas modificaciones, también se contempla la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en procesos administrativos, con el objetivo de modernizar la atención y hacer más eficientes los servicios que ofrecen las dependencias estatales.

En conjunto, estos ajustes apuntan a reducir tiempos de respuesta y mejorar la experiencia de las personas al realizar trámites, especialmente en aquellos procesos que tienen impacto directo en su identidad legal y documentación oficial.

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