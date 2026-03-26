Nestlé prepara un importante cambio en sus plantas de estos municipios de Edomex: la medida impactará en más de 2,500 personas

Nestlé México anunció una inversión de 275 millones de dólares para fortalecer tres plantas en Toluca, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, en el Estado de México (Edomex).

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La inversión de Nestlé en Edomex que impactará en miles de trabajadores

La decisión de Nestlé responde a su compromiso por apoyar la estrategia nacional “Hecho en México”. Se estima que en las tres plantas de Edomex mencionadas trabajan alrededor de 2500 personas.

Sumado a eso, se invertirán otros 180 mdd para construir un centro de operación logístico en Zumpango, también en Edomex.

“Esta inversión histórica representa esperanza en nuestra entidad, en nuestra gente y en el rumbo de la transformación que con transparencia, trabajo en equipo y en territorio, también da oportunidad de trabajo. Estamos construyendo juntas y juntos una mejor justicia social para nuestros ciudadanos”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También, Nestlé México brinda apoyo a través de su rama de comida a seres sintientes, una campaña gubernamental para recolectar productos para asociaciones y rescatistas independientes.

🏗️💰 Con una inversión de 455 mdd, @NestleMX incrementará la capacidad de sus cinco Centros de Producción, así como de sus Centros de Distribución en el #EdoMex. ¡Seguimos trabajando por atraer más inversión a nuestra entidad! ✨🤝#ElPoderDeServir https://t.co/cwcJqqYgAo — Gobierno del Estado de México (@Edomex) March 23, 2026

Edomex se posiciona como polo industrial y logístico

La funcionaria sostuvo además que actualmente “el Estado de México se consolida como el corazón industrial, logístico y comercial del país, gracias a su posición geográfica estratégica, su mercado interno, así como a mujeres y hombres que saben trabajar y que ponen el corazón en cada una de las acciones que realizan”.

Sheinbaum agregó que inversiones como las de Nestlé, que se sumó a la campaña “Hecho en México” con inversiones superiores a los mil millones de dólares en todo el país, fortalecen las cadenas productivas locales y crean oportunidad laboral para miles de mexicanos.

De septiembre de 2023 a enero de 2026, “las empresas de capital nacional de la industria alimentaria han invertido en el Estado de México 3.929 millones de pesos; mientras que las empresas de capital extranjero en el mismo periodo han invertido un total de mil 203 millones de dólares, que representa casi el 10% del total de la inversión extranjera que recibió la entidad en ese periodo”, agregó la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández.

Además, González Hernández dió a conocer que la entidad es la que más aporta al PIB del sector alimentario del país, con más del 13%.