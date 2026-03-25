Adiós a la inhumación y cremación en Edomex: aprueban una reforma para disminuir el impacto ambiental

El Congreso de Edomex aprobó nuevas leyes para habilitar los “Panteones Ecológicos”, una alternativa sustentable a la inhumación tradicional. La reforma busca eliminar el uso de materiales contaminantes y químicos en servicios funerarios mexiquenses.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, modifica el Código para la Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal. La normativa establece que los nuevos cementerios deben integrar áreas de inhumación verde, prohibiendo el uso de concreto, mármol y metales pesados que impiden la regeneración del suelo.

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¿Qué son y cómo funcionan los Panteones Ecológicos aprobados en Edomex?

La nueva legislación define estos espacios como zonas de preservación ecológica destinadas a la reincorporación natural del cuerpo a la tierra. A diferencia de los métodos convencionales, estos sitios funcionan como bosques conservados donde la prioridad es la restauración del hábitat local.

Para cumplir con los criterios de las nuevas leyes, estos cementerios deben:

Prohibir embalsamamientos: Eliminar el uso de formaldehído y químicos antes de las 48 horas de la inhumación verde.

Eliminar el uso de formaldehído y químicos antes de las 48 horas de la inhumación verde. Utilizar materiales biodegradables: Emplear exclusivamente ataúdes, urnas o sudarios que se reintegren al suelo de forma natural.

Emplear exclusivamente ataúdes, urnas o sudarios que se reintegren al suelo de forma natural. Fomentar la reforestación: Implementar planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo hídrico.

Implementar planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo hídrico. Georreferenciar sepulturas: Mantener un registro catastral digital para identificar las fosas sin necesidad de monumentos de piedra.

Mantener un registro catastral digital para identificar las fosas sin necesidad de monumentos de piedra. Monitorear recursos hídricos: Realizar estudios constantes de suelos y aguas subterráneas para evitar la contaminación por lixiviados.



¿Cuáles son los requisitos oficiales para leyes de cementerios verdes en Edomex?

Los ayuntamientos mexiquenses tienen ahora la facultad de concesionar o administrar directamente estos espacios. La reforma busca reducir la huella de carbono, considerando que una cremación promedio libera hasta 400 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera.

Fecha: La transición a modelos ecológicos será obligatoria para las nuevas concesiones municipales a partir de este ciclo.

La transición a modelos ecológicos será obligatoria para las nuevas concesiones municipales a partir de este ciclo. Monto: Los costos de los servicios en panteones ecológicos se regirán bajo los reglamentos municipales, buscando ser competitivos frente a la inhumación tradicional.

Los costos de los servicios en panteones ecológicos se regirán bajo los reglamentos municipales, buscando ser competitivos frente a la inhumación tradicional. Requisito: Cumplir con las normas sanitarias vigentes en casos de fallecimientos por enfermedades infectocontagiosas.

La implementación de estas zonas de preservación en los centros de población permitirá que el descanso final contribuya a la creación de pulmones verdes. Los municipios deberán adecuar sus reglamentos internos para supervisar que los sudarios y urnas cumplan con las certificaciones de biodegradabilidad exigidas por la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

El futuro de la disposición de restos humanos en el Estado de Méxicose inclina hacia la restauración ambiental obligatoria. La relación entre las nuevas leyes y el desarrollo sostenible en Edomex garantiza que los cementerios dejen de ser planchas de concreto para convertirse en hábitats protegidos bajo vigilancia municipal permanente.