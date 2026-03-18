Mexibús y transporte serían gratis con basura reciclable en el Edomex este 2026

El transporte público como lo conocemos actualmente en el Estado de México (Edomex) puede cambiar para siempre, pues una iniciativa de ley propuesta en el Congreso local busca que el uso de redes como las del Mexibús y Mexicable sean “gratis” presentando botellas y envases para el reciclaje en los andenes.

La iniciativa impulsada por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, permitiría “pagar” los viajes de estos transportes públicos mediante la entrega de envases y productos reciclables, esto con la finalidad de apoyar al bolsillo de las y los mexiquenses, así como al medio ambiente de la entidad.

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¿Qué dice la propuesta sobre el transporte gratis en el Edomex?

La idea principal de la iniciativa de Grimaldo Osorio, es la instalación de máquinas recicladoras automatizadas en las estaciones del transporte público, las cuales se encargarán de darles saldo “gratis” o beneficios aplicables a la tarjeta de movilidad de cada usuario.

Por otro lado, señaló que con esta modalidad se podrá promover la separación en origen y el reciclaje efectivo de materiales valorizables, lo cual a su vez puede beneficiar económicamente a la población mexiquense.

Botellas y latas reciclables se podrían convertir en saldo para viajar en transporte

De acuerdo con lo mencionado en un comunicado oficial emitido por el Congreso del Edomex, más allá de que la iniciativa busque otorgarle el beneficio de transporte público “gratis” a la ciudadanía, también se busca hacer conciencia en relación a la contaminación urbana que se genera día con día.

Se destacó que actualmente existe una urgencia de fomentar la separación de residuos de origen, impulsar un reciclaje efectivo, así como que la población se sume a participar en estos programas constantemente.

Iniciativa también busca reducir contaminación en el Edomex

Por otro lado, es importante destacar que se busca garantizar la permanencia del programa más allá de periodos gubernamentales, pues con esta iniciativa se puede fomentar la reducción y aprovechamiento de residuos contaminantes.

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