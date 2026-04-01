Procesión del Silencio en Querétaro 2026: qué calles cierran este viernes 3 de abril y desde qué hora

La Procesión del Silencio en Querétaro es uno de los actos más representativos de la Semana Santa y cada año congrega a miles de personas en el Centro Histórico. Para este 2026, el evento se realizará el viernes 3 de abril, por lo que se anticipan cierres viales y ajustes a la circulación en distintas zonas de la ciudad.

El recorrido parte desde el Templo de la Santa Cruz y avanzará por calles principales del primer cuadro.

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¿A qué hora inicia la Procesión del Silencio en Querétaro?

La procesión está programada para iniciar a las 18:00 horas, aunque desde antes comienzan los preparativos logísticos, por lo que las afectaciones viales pueden presentarse durante la tarde.

Por lo anterior, autoridades municipales recomiendan tomar precauciones con anticipación, ya que el flujo peatonal aumenta considerablemente en las horas previas al inicio del evento, además del retiro de vehículos en un horario de 14:00 a 23:00 horas en las calles correspondientes.

Calles cerradas y afectaciones viales en el Centro Histórico

Debido al paso de contingentes religiosos, se contempla el cierre de diversas vialidades del Centro Histórico de Querétaro, especialmente aquellas que forman parte del trayecto que conecta con el Templo de la Santa Cruz:



Felipe Luna

5 de Mayo

Pasteur

Reforma

Juárez

Angela Peralta

Corregidora

Independencia

🚨🚗 Aviso vial en Querétaro

Retiro de vehículos este 3 de abril (14:00–23:00 hrs) por Procesión del Silencio

⚠️ Evita sanciones#Querétaro pic.twitter.com/vxZD5j9vkM — Códice Informativo (@codice_informa) March 31, 2026

¿Cómo se celebra la Semana Santa en Querétaro?

Durante el Jueves Santo, en Querétaro se realiza la tradicional visita a los siete templos, donde fieles recorren distintas iglesias para recordar el camino de Jesucristo antes de su crucifixión. En este mismo contexto, se instalan altares dedicados a la Virgen de Dolores, reconocibles por sus decoraciones con trigo germinado y tonos morados.

La actividad también se extiende a calles y plazas, donde se colocan puestos de antojitos mexicanos que forman parte del ambiente característico de estas fechas.

El Viernes Santo, además de la Procesión del Silencio, con más de 50 años de historia, se lleva a cabo el Viacrucis Viviente que representa las Tres Caídas y la crucifixión de Jesús, con fuerte presencia en municipios como:



El Marqués

San Joaquín, Tolimán

Corregidora

Amealco

Peñamiller

Jalpan de Serra

Finalmente, el Sábado Santo se celebra la quema de Judas, una tradición en la que figuras que representan los siete pecados capitales son incendiadas como símbolo del fin del luto y el inicio de la celebración por la resurrección.

Recomendaciones si planeas asistir o circular por la zona

Ante la magnitud del evento, se sugiere a la población:

Llegar con anticipación si se desea presenciar la procesión

Evitar ingresar en automóvil al Centro Histórico

Buscar estacionamiento en zonas alejadas del recorrido

Utilizar rutas alternas y seguir indicaciones de tránsito

La Procesión del Silencio no solo es un evento religioso, sino también una de las expresiones culturales más importantes de Querétaro, por lo que se espera una alta afluencia y un operativo especial en la zona centro durante este Viernes Santo.

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