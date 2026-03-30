Es oficial en Querétaro: usuarios que cumplan estos requisitos podrán viajar por $86 pesos de manera ilimitada durante todo el mes

Los usuarios del programa Tarifa Unidos en Querétaro ya pueden viajar de forma ilimitada durante 30 días pagando solo $86 pesos en el sistema Qrobus, como parte de un nuevo esquema que busca reducir el gasto en transporte.

De acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), este beneficio forma parte de una estrategia para facilitar la movilidad en la Zona Metropolitana y ampliar el acceso a tarifas preferenciales.

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¿Quiénes pueden acceder al bono de $86 pesos para viajar en Querétaro?

El beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que ya forman parte del programa Tarifa Unidos, el cual ofrece tarifas preferenciales en el transporte público de Querétaro.

Actualmente, este programa beneficia a más de 188 mil usuarios en el estado, incluyendo distintos sectores de la población. Además, se informó que nuevos grupos se integrarán durante este año para ampliar la cobertura.

¿Cómo funciona el Bono Tarifa Unidos en Querétaro?

El nuevo bono permite realizar viajes ilimitados durante 30 días dentro de la Zona Metropolitana de Querétaro, lo que representa un ahorro significativo frente al pago tradicional por cada traslado.

Para activarlo, los usuarios deben:

Contar con su credencial activa de Tarifa Unidos

Acudir a un Centro de Recarga autorizado

Realizar el pago de $86 pesos

Activar el bono directamente en su tarjeta

Una vez hecho esto, podrán utilizar su tarjeta cada vez que aborden una unidad de Qrobus sin costo adicional durante el periodo de vigencia.

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¡#EsMejorQuerétaro! pic.twitter.com/SpUb1F9kd9 — Gobierno del Estado de Querétaro (@gobqro) March 21, 2026

¿Dónde se puede tramitar o recargar este beneficio?

La recarga del bono se realiza en los mismos puntos donde los usuarios habitualmente gestionan su tarjeta, como:

Delegaciones municipales

Módulos de la Agencia de Movilidad

Espacios habilitados como el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

En estos lugares también se puede tramitar la tarjeta correspondiente en caso de no contar con ella.

¿Qué otras opciones hay para los usuarios del transporte en Querétaro?

Además del Bono Tarifa Unidos, las personas que utilizan la tarifa general de $11 pesos también pueden acceder a una nueva tarjeta llamada Bono Qrobus, con distintas opciones de recarga:

$111 pesos por una semana

$231 pesos por 15 días

$451 pesos por un mes

Este esquema permite utilizar el transporte sin necesidad de celular, evitando problemas como falta de batería o conexión.

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