Últimos días en Querétaro: todavía puedes renovar gratis la tenencia vehicular si cumples estos requisitos

Los propietarios de vehículos en Querétaro todavía pueden aprovechar a pagar el refrendo vehicular durante el mes de marzo de 2026. El costo es de $1,056 pesos y pagar a término genera el beneficio de no pagar la tenencia.

Por el contrario, quienes no cumplan con esta obligación antes de fin de mes, deberán pagar la tenencia más recargos, lo que puede llegar a costar hasta $8,500 pesos, dependiendo del automóvil.

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El programa Apoyo Tenencia se mantiene en 2026 en Querétaro

La Secretaría de Finanzas confirmó que este año se mantendrá el programa “Apoyo Tenencia 2026”, un beneficio que exime a la mayoría de los contribuyentes del pago de este impuesto. La medida busca incentivar el cumplimiento fiscal y, al mismo tiempo, aliviar la economía de las familias.

De acuerdo con las autoridades, se espera un nivel de cumplimiento superior al 70%, al igual que en años anteriores, lo que refleja la efectividad del programa.

¿Quiénes no pagarán tenencia en 2026?

El subsidio aplica para una gran parte del padrón vehicular, pero existen algunas excepciones. No podrán acceder al beneficio:



Vehículos registrados a nombre de personas morales.

Automóviles con valor factura superior a 800 mil pesos.

Contribuyentes que no paguen el refrendo entre enero y marzo.

Cumplir con estos criterios es clave para evitar el cobro del impuesto.

Requisitos para obtener el subsidio completo

Para acceder a la exención total de la tenencia vehicular 2026, los propietarios deben cumplir con las siguientes condiciones:



Pagar el refrendo dentro del periodo de enero a marzo.

dentro del periodo de enero a marzo. Tener un vehículo con valor menor a 800 mil pesos y que no sea considerado de lujo.

y que no sea considerado de lujo. Estar al corriente en obligaciones fiscales, sin adeudos ni multas.

Además, quienes realicen el pago en tiempo y forma podrán acceder a un seguro vehicular gratuito, aplicable a ciertos automóviles y motocicletas, lo que representa un incentivo adicional.

Paso a paso: cómo hacer el trámite para no pagar la tenencia 2026 en Querétaro

El proceso es sencillo y puede realizarse tanto en línea como de forma presencial:

Ingresar al portal oficial de Tenencia Querétaro Generar la línea de captura con el número de placa. Realizar el pago del refrendo en línea mediante Recaudanet o en bancos y establecimientos autorizados. Descargar el comprobante oficial que acredita la aplicación del subsidio.

Además, las autoridades han señalado que los propietarios de vehículos con placas foráneas serán verificados e invitados a regularizar su situación mediante el emplacamiento local.

Plazo límite y beneficios adicionales

El plazo para pagar el refrendo en Querétaro y acceder al subsidio vence al finalizar marzo de 2026. Cumplir dentro de este periodo no solo evita el pago de la tenencia, sino que puede representar un ahorro superior a 7 mil pesos.