Confirmado en Querétaro: estos 20 estacionamientos extienden su horario por Semana Santa

Los estacionamientos en el Centro Histórico de Querétaro aplicarán horarios especiales durante Semana Santa 2026. El presidente municipal, Felifer Macías, confirmó que 20 establecimientos del primer cuadro ampliarán su servicio para recibir a los visitantes durante el periodo vacacional a partir del 2 de abril.

La Secretaría de Movilidad (Semov) coordinó esta medida técnica para garantizar mil 902 cajones de seguridad. La estrategia busca que el flujo vehicular de las celebraciones religiosas no colapse las vialidades primarias y que los conductores cuenten con opciones de resguardo hasta la madrugada.

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¿Cuáles son los 20 estacionamientos en el Centro Histórico de Querétaro con horario especial en Semana Santa?

La Semov e integrantes del sector privado acordaron una red de servicio que se divide según la zona y la demanda de movilidad. Los usuarios encontrarán opciones de apertura total y cierres diferidos para ajustarse a las actividades del programa cultural y religioso.

Lista completa de los 20 estacionamientos que extenderán su horario en el Centro Histórico de Querétaro:

Servicio de 24 horas (7 locales): Constitución. Enríquez. El Tanque. Funerales Hernández. La Moraleja. Pino Suárez. Santa Rosa.

Horario extendido hasta las 03:30 horas: La Corregidora (excepto domingos).

Horario extendido (Cierre entre 00:00 y 02:00 horas): Vergara. Auto Estacionamiento. Corregidora. Del Carmen. Loarca. San Agustín (Sujeto a cierres viales). Corregidora Sur 65. Doña Oli. El Placer. Estacionamiento Público. Ezequiel Soto Hernández. Woolworth.



Lista de estacionamientos del Centro Histórico de Querétaro que cambiarán sus horarios durante Semana Santa 2026.|Municipio de Querétaro

¿Cómo operarán los estacionamientos en Querétaro por Semana Santa?

La logística de Felifer Macías establece que el operativo se activará en dos periodos críticos de afluencia. La autoridad municipal desplegará inspectores para verificar que los mil 902 cajones ofrecidos cumplan con las medidas de seguridad y el seguro de responsabilidad civil vigente.

Días y condiciones durante Semana Santa 2026:

Fechas del operativo: Del 2 al 5 de abril y del 9 al 12 de abril. Inclusión: 84 cajones exclusivos para personas con discapacidad en los 20 inmuebles. Supervisión: Recorridos de la Secretaría de Movilidad para auditar el cumplimiento de los horarios pactados. Ubicación estratégica: Concentración de la oferta en el perímetro de Pasteur, Zaragoza y Corregidora.

La Secretaría de Movilidad vigilará que no existan cobros discrecionales. No se requiere reservación, pero se recomienda llegar antes de las 18:00 horas los días de procesiones, ya que el acceso a estacionamientos como San Agustín puede verse restringido por cortes de circulación peatonal.