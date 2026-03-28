Destinos que se vuelven peligrosos durante las vacaciones de Semana Santa
Durante las vacaciones de Semana Santa, algunas ciudades se vuelven peligrosas por el turismo masivo típico de temporada; conoce cuáles y cómo cuidarte.
Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, millones de personas viajarán a destinos turísticos en México y el mundo, lo que incrementa de manera masiva los visitantes y termina por generar saturación en ciudades con gran atractivo cultural, religioso y de ocio.
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Expertos en turismo y seguridad advirtieron que estos lugares no son peligrosos por sí solos, sino por las condiciones de temporada, donde el exceso de turistas facilita robos, estafas, problemas logísticos y más que afectan la experiencia de viaje.
Los 9 destinos "peligrosos" en Semana Santa
En estas ciudades se recomienda viajar con sumas previsiones por el aumento de turistas y delitos menores:
- CDMX: Aglomeraciones en el Centro y transporte saturado
- Río de Janeiro: Robos frecuentes en playas concurridas
- Barcelona: Carteristas en zonas turísticas como Las Ramblas
- Roma: Filas largas y saturación en el Vaticano
- Bangkok: Estafas en taxis y tours
- Jerusalén: Alta tensión y eventos religiosos masivos
- Cusco/Machu Picchu: Saturación y efectos de la altura
- Nueva Orleans: Delitos menores en zonas nocturnas
- El Cairo: Guías no oficiales y ventas agresivas
Debido a que estos destinos concentran turismo global, eleva los riesgos operativos y de seguridad.
¿Por qué son inseguras estas ciudades en Semana Santa?
El principal factor es el turismo masivo, donde miles de visitantes llegan al mismo tiempo y generan presión en servicios públicos, transporte y seguridad. Además, la distracción o cansancio de los turistas facilita robos, fraudes y abusos en los precios y factores como el clima extremo, la altitud, tensiones políticas y demás, detonan cierta percepción de riesgo.
Alternativas por si quieres algo parecido pero más seguro
Existen destinos similares con menor saturación que ofrecen experiencias más tranquilas, como:
- Puebla o Guadalajara en lugar de CDMX
- Florianópolis en vez de Río de Janeiro
- Valencia o Florencia en lugar de Barcelona o Roma
- Chiang Mai en lugar de Bangkok
- Taxco como alternativa a Jerusalén
- Valle Sagrado en vez de Cusco
- Savannah o Charleston en lugar de Nueva Orleans
- Luxor o Asuán en vez de El Cairo
Elegir fechas lejanas a la Semana Santa también reduce riesgos y mejora la experiencia.
Consejos para disfrutar tus viajes
Planificar con anticipación marca la diferencia durante las vacaciones de Semana Santa:
- Evita mostrar objetos de valor
- Usa transporte y apps oficiales
- Contrata servicios certificados
- Consulta alertas de viaje oficiales
- Lleva seguro médico y copias de documentos
- Aclimátate si visitas zonas de altura
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