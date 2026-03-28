Destinos que se vuelven peligrosos durante las vacaciones de Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, millones de personas viajarán a destinos turísticos en México y el mundo, lo que incrementa de manera masiva los visitantes y termina por generar saturación en ciudades con gran atractivo cultural, religioso y de ocio.

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Expertos en turismo y seguridad advirtieron que estos lugares no son peligrosos por sí solos, sino por las condiciones de temporada, donde el exceso de turistas facilita robos, estafas, problemas logísticos y más que afectan la experiencia de viaje.

Los 9 destinos "peligrosos" en Semana Santa

En estas ciudades se recomienda viajar con sumas previsiones por el aumento de turistas y delitos menores:



CDMX: Aglomeraciones en el Centro y transporte saturado Río de Janeiro: Robos frecuentes en playas concurridas Barcelona: Carteristas en zonas turísticas como Las Ramblas Roma: Filas largas y saturación en el Vaticano Bangkok: Estafas en taxis y tours Jerusalén: Alta tensión y eventos religiosos masivos Cusco/Machu Picchu: Saturación y efectos de la altura Nueva Orleans: Delitos menores en zonas nocturnas El Cairo: Guías no oficiales y ventas agresivas

Debido a que estos destinos concentran turismo global, eleva los riesgos operativos y de seguridad.

¿Por qué son inseguras estas ciudades en Semana Santa?

El principal factor es el turismo masivo, donde miles de visitantes llegan al mismo tiempo y generan presión en servicios públicos, transporte y seguridad. Además, la distracción o cansancio de los turistas facilita robos, fraudes y abusos en los precios y factores como el clima extremo, la altitud, tensiones políticas y demás, detonan cierta percepción de riesgo.

Alternativas por si quieres algo parecido pero más seguro

Existen destinos similares con menor saturación que ofrecen experiencias más tranquilas, como:



Puebla o Guadalajara en lugar de CDMX Florianópolis en vez de Río de Janeiro Valencia o Florencia en lugar de Barcelona o Roma Chiang Mai en lugar de Bangkok Taxco como alternativa a Jerusalén Valle Sagrado en vez de Cusco Savannah o Charleston en lugar de Nueva Orleans Luxor o Asuán en vez de El Cairo

Elegir fechas lejanas a la Semana Santa también reduce riesgos y mejora la experiencia.

Consejos para disfrutar tus viajes

Planificar con anticipación marca la diferencia durante las vacaciones de Semana Santa:



Evita mostrar objetos de valor

Usa transporte y apps oficiales

Contrata servicios certificados

Consulta alertas de viaje oficiales

Lleva seguro médico y copias de documentos

Aclimátate si visitas zonas de altura