Es ley: Querétaro multará y penalizará la licencia de conductores que cometan este error al llevar a sus hijos en el auto

En muchos trayectos cotidianos, como llevar a los niños a la escuela o hacer un viaje corto, es común ver a menores en el asiento delantero o sin un sistema de seguridad adecuado. Sin embargo, esta práctica está prohibida en Querétaro y puede derivar en una multa, además de afectar la licencia de conducir.

De acuerdo con el reglamento de movilidad, los menores de 12 años o que midan menos de 1.45 metros deben viajar en los asientos traseros del vehículo y utilizando sistemas de retención infantil acordes a su edad, peso y estatura.

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¿Qué dice la ley sobre transportar niños en el auto?

La normativa establece que los conductores deben asegurarse de que los menores ocupen una plaza trasera, específicamente en la fila inmediata posterior a los asientos delanteros, y que cuenten con cinturón de seguridad de tres puntos.

Además, es obligatorio el uso de un sistema de retención infantil o asiento elevador que cumpla con las normas oficiales de seguridad.

También se prohíbe que los menores de 12 años viajen en el asiento delantero, salvo en situaciones específicas.

Esta infracción también puede ocasionar una penalización de 3 puntos sobre la licencia de conducir. |Imagen Ilustrativa

¿En qué casos sí pueden viajar adelante?

La única excepción ocurre cuando el vehículo no cuenta con asientos traseros. En ese caso, el menor puede viajar en la parte delantera, siempre que:

Se utilice un sistema de retención infantil adecuado

Exista espacio suficiente para su correcta instalación

Se desactiven las bolsas de aire

Fuera de estas condiciones, transportar menores en el asiento delantero puede ser motivo de sanción.

¿De cuánto es la multa por esta infracción en Querétaro?

El incumplimiento de esta norma se sanciona con una multa de 10 a 20 UMAs.

Con el valor actualizado de la UMA en $117.31 pesos para 2026, esto equivale aproximadamente a entre $1,173 y $2,346 pesos.

Además, esta falta implica una penalización de 3 puntos en la licencia de conducir, lo que puede afectar el historial del conductor en caso de reincidencia.

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