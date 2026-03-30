Querétaro ya aplica el operativo de seguridad Semana Santa: rige en los 18 municipios hasta esta fecha

La seguridad en Querétaro entra en fase de vigilancia máxima con la implementación del Operativo Semana Santa 2026, vigente desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril en los 18 municipios.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iováni Elías Pérez Hernández, coordina este despliegue que prioriza la prevención en cuerpos de agua y eventos masivos. La estrategia integra a corporaciones de Protección Civil, Bomberos y servicios de emergencia para prevenir incidentes y cuidar el patrimonio y la integridad de turistas y residentes durante el periodo vacacional.

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¿Cuáles son los puntos críticos de vigilancia de seguridad en Querétaro durante Semana Santa 2026?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro identificó zonas de alto riesgo donde el monitoreo será permanente. El foco principal se centra en las presas y bordos de la capital, sitios que históricamente registran incidentes por acumulación de lodo y bajas temperaturas.

Los puntos con presencia fija de personal son:

Presa de Santa Catarina: Vigilancia constante en Santa Rosa Jáuregui por alta afluencia.

Vigilancia constante en Santa Rosa Jáuregui por alta afluencia. Presa de Mompaní: Instalación de módulos de auxilio y rescate preventivo.

Instalación de módulos de auxilio y rescate preventivo. Presa de El Salitre: Supervisión de orillas para evitar el ingreso de nadadores.

Supervisión de orillas para evitar el ingreso de nadadores. Cuerpos de agua itinerantes: Recorridos en otros 12 puntos, incluyendo drenes y canales.

¿Qué medidas de seguridad en Querétaro aplican para presas y hoteles en Semana Santa?

El plan estratégico del municipio de Querétaro abarca tanto espacios públicos como establecimientos privados con alberca. La dirección de Protección Civil advierte que el ingreso a presas está prohibido, mientras que una célula de inspectores supervisará 24 hoteles distribuidos en la capital del Jueves Santo al Domingo de Pascua.

Los efectivos trabajarán durante este período con especial énfasis en:

Inspeccionar medidas de salvamento y reglamentos vigentes en zonas de albercas. Supervisar plazas comerciales y espacios públicos de alta concurrencia. Emitir recomendaciones inmediatas a prestadores de servicios turísticos. Verificar vistos buenos de protección civil en establecimientos del primer cuadro.

¿Cómo operará la seguridad en Querétaro durante los Viacrucis y eventos religiosos?

La logística para las festividades litúrgicas contempla una cobertura total de la Secretaría de Seguridad en Querétaro. Se gestionarán los cortes de circulación necesarios para la Procesión del Silencio y las representaciones del Viacrucis en las siete delegaciones para garantizar el orden público.

Las recomendaciones para los ciudadanos son:

Reportar cualquier emergencia de forma inmediata a la línea 911, operativa las 24 horas.

cualquier emergencia de forma inmediata a la línea 911, operativa las 24 horas. Consultar rutas alternas y avisos de movilidad en las cuentas oficiales del municipio.

rutas alternas y avisos de movilidad en las cuentas oficiales del municipio. Seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia apostados en el Centro Histórico.

las indicaciones de los cuerpos de emergencia apostados en el Centro Histórico. Identificar los módulos de atención ciudadana instalados en plazas principales.