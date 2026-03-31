Semana Santa 2026: estos días los camiones de carga no pueden circular en las carreteras de Querétaro

Durante el periodo de Semana Santa 2026, autoridades federales han implementado restricciones a la circulación de ciertos vehículos de carga en carreteras federales en Querétaro y el resto del país.

La disposición fue emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en cumplimiento con la NOM-040-SCT-2-2012 y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial durante los días de mayor movilidad.

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¿Qué días no pueden circular los camiones de carga en Semana Santa 2026?

El calendario oficial establece que los vehículos de carga con características especiales no podrán circular en fechas específicas:

27, 28 y 29 de marzo

2, 3, 4, 5, 11 y 12 de abril

En estos días se suspende la circulación para este tipo de transporte en carreteras federales, especialmente en rutas con alto flujo vehicular.

¿Qué días sí podrán circular los vehículos de carga en las carreteras de Querétaro?

De acuerdo con la SICT, también se definieron fechas en las que estas unidades sí pueden transitar en caminos de jurisdicción federal:

30 y 31 de marzo

1, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril

Estas fechas permiten mantener la operación del transporte de carga, aunque bajo condiciones específicas y respetando la normativa vigente.

Las limitaciones aplican principalmente al autotransporte federal y transporte privado de carga que opera bajo regulación.|Imagen Ilustrativa

¿Qué tipo de camiones tienen restricción en Semana Santa?

Las limitaciones aplican principalmente al autotransporte federal y transporte privado de carga que opera bajo regulación, especialmente a unidades sobredimensionadas, de gran peso o que requieren permisos especiales.

Esto incluye vehículos que, por sus características, pueden representar un mayor riesgo o afectar la movilidad en periodos de alta circulación.

¿En qué carreteras de Querétaro aplica la restricción?

Las restricciones se aplican en todas las carreteras federales del país, por lo que impactan directamente a las principales vías que cruzan el estado de Querétaro. Entre las más relevantes se encuentran:

La autopista México–Querétaro , una de las más transitadas del país

, una de las más transitadas del país La carretera Querétaro–San Luis Potosí , clave para el transporte en el Bajío

, clave para el transporte en el Bajío La carretera San Juan del Río–Xilitla , que conecta con la Sierra Gorda

, que conecta con la Sierra Gorda La carretera El Colorado–Higuerillas , que comunica con el norte del estado

, que comunica con el norte del estado Libramientos y accesos federales que forman parte de la red carretera nacional

Esto implica que quienes operan este tipo de transporte deberán ajustar sus traslados al pasar por estas rutas durante los días señalados.

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