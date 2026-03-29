Es ley: Monterrey multará a todos los vehículos que circulen con este tipo de escapes

Las autoridades de Monterrey han puesto la lupa sobre un componente que muchos conductores descuidan: el sistema de escape. El Reglamento de Tránsito y Vialidad establece reglas técnicas muy específicas que, de no cumplirse este 2026, resultarán en infracciones inmediatas.

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¿Qué requisitos debe cumplir tu escape para no ser multado?

Al igual que ocurre en otros estados como Querétaro, La ley municipal es clara al señalar que todo vehículo automotor debe tener un sistema de escape funcional para controlar ruidos, gases y humos. Aquí te decimos qué es lo que revisarán los oficiales:



Cero fugas: No debe haber roturas ni escapes de gas en ningún componente, desde el motor hasta la salida final.

No debe haber roturas ni escapes de gas en ningún componente, desde el motor hasta la salida final. Ubicación exacta: El tubo de escape debe terminar después del compartimento de pasajeros, pero no puede sobresalir más allá de la defensa posterior .

El tubo de escape debe terminar después del compartimento de pasajeros, pero . Protección en motos: Las motocicletas están obligadas a tener una protección que evite quemaduras al conductor o pasajero; de lo contrario, hay sanción.

Las motocicletas están obligadas a tener una protección que evite quemaduras al conductor o pasajero; de lo contrario, hay sanción. Regla para Diésel: Los vehículos de carga pesada deben tener la salida del tubo al menos 15 centímetros por encima de la carrocería.

Escape coche|Inteligencia Artificial

Multas y el "periodo de gracia" de 30 días en Monterrey

Si un oficial detecta que tu vehículo emite humo de forma ostensible o tiene fallas visibles en el escape, se te aplicará una multa inicial que oscila entre las 10 y 15 cuotas (UMA).

Sin embargo, el reglamento te otorga un plazo de 30 días naturales para reparar la falla. Durante ese mes, solo podrás circular para llevar el auto al taller. Si después de ese tiempo te vuelven a detener y no arreglaste el problema, la ley ordena que la multa se incremente al doble y el vehículo sea retirado de la circulación.

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