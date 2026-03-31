Cierran partes del Ajusco por nevada en plena Semana Santa

Aunque ya entró la primavera, las heladas han sorprendido a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), ya que dejaron paisajes dignas de postales en la zona del Ajusco.

Las condiciones meteorológicas han bajado las temperaturas en la mayor parte del país, sin mencionar que se reportan fuertes vientos y lluvias.

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Nevada en el Pico del Águila

A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió un video de cómo la nieve cubrió diferentes regiones del Ajusco, sobre todo el Pico del Águila.

Debido al intenso frío que se pronosticaba durante la tarde del lunes 30 de marzo y la madrugada del día 31, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) emitió una alerta por frío en la alcaldía Tlalpan.

Cierran Pico del Águila y la Cruz del Marqués

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) informó que se cerrará de manera temporal el acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.

⚠️ Aviso importante ⚠️



Se informa el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.



Se recomienda evitar la zona. La reapertura se informará por canales oficiales. pic.twitter.com/K0HMgc7kh1 — Corenadr (@corenadr) March 31, 2026

En el comunicados se detalla que el cierre busca prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas, por lo que se recomienda evitar la zona. La reapertura se avisará a través de los medios oficiales.