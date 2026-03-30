Es oficial en Querétaro: confirman transporte eléctrico gratuito en esta zona y para estas personas

El municipio de Querétaro confirmó la implementación de un sistema de transporte eléctrico gratuito que operará en el Centro Histórico, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor concentración de personas.

A diferencia de lo que podría pensarse, este servicio no tendrá un enfoque turístico, sino que estará dirigido a la población en general, especialmente a quienes trabajan, viven o realizan actividades cotidianas en el primer cuadro de la ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes podrán usar el transporte eléctrico gratuito en Querétaro?

El sistema está diseñado como un servicio público abierto, por lo que cualquier persona podrá utilizarlo dentro del Centro Histórico. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Habitantes de la zona

Personas que trabajan en el centro

Visitantes

Adultos mayores

Usuarios que necesiten trasladarse entre puntos cercanos

Hasta ahora, no se han dado a conocer requisitos, registros previos ni restricciones de acceso, por lo que se perfila como un servicio libre y accesible.

¿Cómo funcionará el transporte eléctrico en el Centro Histórico?

El proyecto contempla la operación de al menos 14 unidades eléctricas de distintos tamaños, con capacidad aproximada de entre 14 y 30 pasajeros, y un tiempo aproximado de 15 minutos entre frecuencias de viaje.

🚨 Aviso importante

Debido a la falta de suministro de energía eléctrica, varios semáforos se encuentran fuera de funcionamiento en distintas intersecciones de la ciudad.



📍 Consulta en la imagen las ubicaciones afectadas.



Maneja con precaución. Gracias por tu paciencia. pic.twitter.com/QQhJUhJILx — Municipio de Querétaro (@qromunicipio) March 25, 2026

Estas unidades recorrerán el Centro Histórico a través de un sistema de paradas distribuidas estratégicamente, que podrían rondar las 30 ubicaciones. Esto permitirá a los usuarios desplazarse entre calles principales, zonas comerciales y puntos de interés de forma rápida y sin costo.

Además, el servicio estará conectado con otras opciones de transporte como Qrobus, lo que facilitará traslados más amplios dentro de la ciudad.

¿Cuánto dinero invierte Querétaro en el nuevo transporte eléctrico?

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto contempla una inversión cercana a los $30 millones de pesos, que no solo cubre la adquisición de las unidades eléctricas.

También incluye:

Contratación de aproximadamente 30 choferes

Mantenimiento de las unidades

Sistemas de videovigilancia

Tecnología de geolocalización (GPS)

Estos elementos buscan garantizar un servicio eficiente, seguro y funcional para los usuarios.

¿Cuándo entrará en operación este transporte gratuito?

El sistema podría comenzar a operar en un plazo aproximado de dos meses desde su anuncio, por lo que su arranque se estima entre mayo y junio de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.