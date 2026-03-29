Es oficial en Querétaro: Qrobus amplía el recorrido de esta ruta y ahora conectará más puntos del estado

Qrobus en Querétaro tiene novedades. La Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) oficializó que dos rutas clave han estirado sus trayectos para llegar a colonias y comunidades que antes quedaban fuera del radar del transporte público.

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La Ruta L59 llega hasta San Pedrito el Alto en Querétaro

El cambio más significativo se dio en la L59, que ahora extiende su recorrido hasta la comunidad de San Pedrito el Alto. Según informó Gerardo Cuanalo Santos, titular de la AMEQ, esta modificación nació directamente de las solicitudes captadas en el programa "Voy Contigo".

Si usas esta ruta, toma nota de los horarios fijos, porque no pasará con la frecuencia habitual de una troncal:



Lunes a viernes: Salidas desde San Pedrito el Alto a las 06:30, 07:30 y 13:30 horas .

Salidas desde San Pedrito el Alto a las . Regreso: A las 18:00 horas desde la contrabase ubicada en el Templo de Santa Cecilia (Colonia Linda Vista).

A las desde la contrabase ubicada en el Templo de Santa Cecilia (Colonia Linda Vista). Fines de semana: Salida única a las 06:30 horas y retorno a las 18:00 horas.

Conectividad en Jurica: ¿Qué pasa con la C70?

Por otro lado, la ruta C70 también creció. Ahora su recorrido llega hasta el Pueblo de Jurica, un ajuste estratégico que busca facilitar el transbordo con las rutas L158 y L159. La intención es que los habitantes de esta zona tengan más opciones para conectar con el resto de la ciudad sin tener que caminar tramos largos o esperar un solo circuito.

Estas ampliaciones son parte de una reingeniería que la AMEQ está aplicando este 2026 para tratar de mitigar las quejas por falta de unidades. Cuanalo Santos insistió en que los usuarios deben mantenerse atentos a los canales oficiales y la app de Qrobus, ya que se prevén más ajustes en itinerarios conforme se analice la demanda en estas nuevas paradas.

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