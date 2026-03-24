Adiós al GPS: Querétaro prepara multas para todos los conductores que cometan esta infracción

Si sueles usar el GPS para trasladarte en tu día a día, podrías estar cometiendo una de las multas en Querétaro menos conocidas.

Aunque no está prohibido utilizar navegadores, el reglamento de movilidad establece que deben usarse únicamente cuando el vehículo esté completamente detenido. De lo contrario, el conductor podría ser sancionado por considerar estos dispositivos como un distractor al volante.

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¿Qué dice el reglamento sobre el uso del GPS en Querétaro?

El Artículo 73 señala que los conductores deben evitar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad y la de otras personas. Entre las conductas prohibidas se encuentra el uso de objetos que representen un distractor para la conducción segura.

En este apartado se incluyen dispositivos como mapas digitales o navegadores GPS, los cuales solo pueden ser utilizados con el vehículo detenido. Es decir, no se prohíbe su uso, pero sí manipularlos mientras el auto está en movimiento.

Además, la normativa contempla otras conductas como el uso del celular al conducir, portar objetos que obstruyan la visibilidad, transportar personas de forma indebida o instalar pantallas en la parte frontal del vehículo.

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¿De cuánto es la multa por usar GPS mientras conduces?

De acuerdo con el tabulador de sanciones, esta infracción corresponde a la fracción IV del artículo, por lo que la multa puede ir de 20 a 30 UMAs.

De acuerdo con el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, que es de 117.31 pesos diarios, la multa por esta infracción equivaldría, aproximadamente, a entre $2 mil 346 y $3 mil 519 pesos. Además, la sanción también puede incluir la remisión del vehículo al depósito.

Recomendaciones para usar el GPS sin riesgo de multa

Para evitar sanciones, lo más importante es configurar el GPS antes de iniciar el trayecto. Ingresar la dirección, revisar la ruta y ajustar cualquier detalle mientras el vehículo esté detenido puede marcar la diferencia.

También es recomendable colocar el dispositivo en un soporte fijo que no obstruya la visibilidad del conductor. De esta manera, se puede consultar la ruta sin necesidad de sostener el celular o manipularlo constantemente.

Otra medida útil es utilizar indicaciones por voz, lo que permite seguir la ruta sin tener que interactuar con la pantalla. En caso de necesitar hacer cambios en el recorrido, lo más seguro es detenerse por completo antes de manipular el dispositivo.

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