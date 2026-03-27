Querétaro se prepara para la temporada de lluvias 2026: así avanza la obra del dren Peñuelas, que promete reducir riesgos de inundaciones en un 70%

Las obras pluviales en Querétaro presentan un avance del 35% en el dren Peñuelas. El Municipio de Querétaro anticipa que el nuevo sistema podrá captar 250 metros cúbicos por segundo para la temporada de lluvias 2026.

La inversión de 390 millones de pesos, en conjunto con el estado, representa el un esfuerzo de infraestructura hidráulica inédito en los últimos 25 años. El proyecto busca reducir hasta en un 70% los riesgos de inundación y daños al patrimonio en la zona norte de la capital, superando el doble de la capacidad de desalojo registrada durante las lluvias críticas de agosto pasado.

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¿Cómo avanza el dren Peñuelas y las obras pluviales en Querétaro?

El Municipio de Querétaro ejecuta una intervención integral que no solo contempla la canalización de agua, sino la sustitución de redes básicas para evitar colapsos. Las dimensiones del nuevo dren, con 5.10 metros de altura y 6.6 metros de ancho, permitirán mitigar la velocidad de los caudales que descienden de las zonas altas hacia Menchaca y San Pedrito Peñuelas.

Especificaciones y avances del proyecto:

Invertir 210 millones de pesos directos en la construcción de los nuevos cajones de concreto en la calle Obreros.

210 millones de pesos directos en la construcción de los nuevos cajones de concreto en la calle Obreros. Instalar mil 200 metros lineales de drenaje sanitario para separar las aguas negras del flujo pluvial.

mil 200 metros lineales de drenaje sanitario para separar las aguas negras del flujo pluvial. Sustituir mil 300 metros lineales de tubería de agua potable para eliminar fugas detectadas por la CEA.

mil 300 metros lineales de tubería de agua potable para eliminar fugas detectadas por la CEA. Compensar el retiro de 45 ejemplares arbóreos con la plantación de 300 árboles nuevos en banquetas laterales.

el retiro de 45 ejemplares arbóreos con la plantación de 300 árboles nuevos en banquetas laterales. Coordinar con el Gobierno del Estado la rehabilitación de los bordos Cuates I, Cuates II y Benito Juárez.

El plan estratégico del Municipio de Querétaro abarca también trabajos complementarios en Santa María Magdalena, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González. Estas acciones buscan blindar a la ciudad ante eventos meteorológicos extremos de hasta 120 metros cúbicos por segundo, cifra que cuadruplica la intensidad de una tormenta convencional en la región.

Los requisitos oficiales para obras pluviales en Querétaro

El final de la obra está programado para el periodo entre junio y julio de 2026. La administración de Felifer Macías subrayó que los trabajos se basan estrictamente en estudios técnicos de hidrología para no "retar a la naturaleza" y asegurar la integridad de las familias.

Conclusión de la obra civil del dren Peñuelas proyectada para el inicio del tercer trimestre de 2026. 180 millones de pesos adicionales en calles aledañas de las delegaciones periféricas. Seguimiento de los protocolos de protección civil durante la fase final de construcción y conexión de colectores.

La finalización de estas obras pluviales en Querétaro permitirá un control más preciso de los caudales que anteriormente arrastraban vehículos y afectaban viviendas en la delegación Epigmenio González. Los próximos pasos contemplan el cierre de los cajones hidráulicos y la repavimentación de la zona de intervención antes de la llegada de los meses de mayor precipitación.