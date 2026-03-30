Es oficial: Querétaro prepara esta multa para conductores y pasajeros que ensucien la calle

El gobierno de Querétaro formalizó una sanción directa contra quienes arrojen basura u objetos desde vehículos en movimiento, sumándose a las multas a conductores que circulen con cristales polarizados no permitidos . La multa para Querétaro ya tiene respaldo legal y afecta a tanto a los pasajeros como a quienes conducen, y el monto exacto sorprende a muchos.

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¿Qué castigo aplica a los pasajeros si ensucian la calle en Querétaro?

El Artículo 27, fracción V del reglamento de movilidad queretano establece con claridad la infracción, la cual se suma a sanciones a conductores que cometan infracciones en la carretera . Arrojar basura u objetos a la vía pública ya no queda impune.

La norma distingue si eres quien maneja o quien viaja como acompañante. Muchos creen que solo los conductores reciben las sanciones, pero los acompañantes también responden ante la autoridad si se detecta que ensucian la calle desde el interior del vehículo.

Lo que cambia el juego es que la sanción va más allá de los 5 a los 10 UMA’s. Las personas que comentan esta infracción pagarán de 586.55 pesos a 1,173.10 pesos. Por otra parte, el infractor acumulará un punto de penalización directo en su licencia de conducir.

Multa

Reglas de uso correcto para evitar sanciones y riesgos

El reglamento es preciso: la infracción aplica en cualquier vialidad pública del estado. No importa la velocidad del vehículo ni el tipo de objeto que se arroje.

Un punto menos en la licencia puede parecer menor, pero los puntos se acumulan y ponen en riesgo la vigencia del documento. La reincidencia eleva el riesgo de quedar inhabilitado para conducir.

Antes de subir al auto, revisa estas reglas para no exponerte:

Nunca arrojes basura, colillas, envases ni ningún objeto por la ventana

basura, colillas, envases ni ningún objeto por la ventana Lleva una bolsa dentro del vehículo para acumular residuos hasta llegar a un contenedor

dentro del vehículo para acumular residuos hasta llegar a un contenedor Recuerda que el pasajero también infraciona : la responsabilidad no es solo del conductor

: la responsabilidad no es solo del conductor Evita objetos en movimiento : aunque el auto esté detenido en un semáforo, la norma aplica

: aunque el auto esté detenido en un semáforo, la norma aplica Conoce tu saldo de puntos: un solo descuido resta un punto de tu licencia de manera inmediata

La sanción económica que fija el Artículo 27, fracción V ya está vigente y es oficial. El número exacto de UMA que defines en tu bolsillo depende de lo que determine la autoridad dentro del rango establecido por la ley.