Es oficial en Guadalajara: Siapa inicia limpieza de tanques en Semana Santa y las obras se extenderán hasta esta fecha

En Guadalajara y municipios de la zona metropolitana, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirmó el arranque de un programa emergente de limpieza en tanques de almacenamiento y redes de distribución durante el periodo de Semana Santa.

La medida responde a problemas recientes en la calidad del agua, como olor y coloración, que han afectado a decenas de colonias.

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¿Cuándo inicia la limpieza de tanques del SIAPA en Guadalajara?

De acuerdo con el organismo, el plan forma parte de una estrategia más amplia impulsada en coordinación con autoridades estatales, ante la necesidad de reforzar el sistema hidráulico en la ciudad.

Las labores comenzarán durante Semana Santa, aprovechando la disminución de actividad en la ciudad para intervenir puntos clave del sistema. Los trabajos incluyen la limpieza de tanques y acciones en la red de distribución para eliminar sedimentos y mejorar las condiciones del agua.

El SIAPA detalló que este programa se implementará de forma escalonada en distintas zonas, por lo que las afectaciones no serán simultáneas en toda el área metropolitana.

¿Hasta cuándo se extenderán las obras del SIAPA y cómo se realizarán?

El programa tendrá una duración aproximada de tres meses, por lo que se prevé que las labores continúen hasta junio o julio de 2026.

El SIAPA combinará esquemas tradicionales y nuevos métodos para llevar a cabo la limpieza. Por un lado, se aplicarán trabajos convencionales que consisten en vaciar los tanques y permitir el ingreso de personal con equipo hidráulico especializado para su saneamiento.

Además, se implementará un esquema novedoso mediante el uso de buzos especializados que ingresarán directamente a los tanques sin necesidad de vaciarlos. Este método permite mantener el sistema en operación durante las labores, reduciendo las interrupciones en el suministro.

¿Habrá cortes de agua o afectaciones en el servicio?

Por la naturaleza de los trabajos, el organismo advirtió que pueden presentarse variaciones en la presión, bajas en el suministro o cortes temporales en algunas zonas. En caso de ser necesario, se informará con anticipación a la población sobre las colonias afectadas.

Aunque el objetivo es evitar interrupciones mayores, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales durante el desarrollo de estas labores.

¿Por qué el SIAPA realiza estas acciones en Guadalajara?

Las acciones responden a los reportes ciudadanos sobre la calidad del agua en diversas colonias. Este programa emergente busca mejorar las condiciones del servicio, aunque el propio organismo reconoce que no representa una solución total al problema.

Como parte del plan integral, también se llevan a cabo desfogues controlados de la red, obras hidráulicas en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara y trabajos emergentes para fortalecer el sistema de distribución.

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