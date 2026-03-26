Estos son los vehículos en Jalisco que aún pueden aprovechar el programa 3x1 de tenencia, verificación y placas por $900 pesos

El programa 3x1 en Jalisco, también conocido como Paquetazo 3x1, se ha posicionado como uno de los esquemas más atractivos para automovilistas al permitir regularizar varios trámites vehiculares mediante un solo pago.

Aunque existe la percepción de que desapareció por completo, en realidad todavía hay un grupo muy específico que mantiene este beneficio. Sin embargo, no se trata de un programa vigente para nuevos usuarios, sino de un derecho adquirido por quienes realizaron el pago en su momento y aún tienen procesos pendientes por concluir.

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¿En qué consiste el programa 3x1 de Jalisco?

El llamado Paquetazo 3x1 fue implementado por el gobierno estatal como parte de una estrategia para actualizar el padrón vehicular y facilitar el cumplimiento de obligaciones. A través de este esquema, los conductores podían cubrir en un solo pago de $900 pesos tres conceptos clave: refrendo vehicular, verificación ambiental y cambio de placas.

Más allá del ahorro económico, el objetivo ha sido incentivar que los automovilistas se pusieran al corriente, especialmente aquellos con rezagos administrativos o placas antiguas. Esto permitió simplificar trámites y evitar pagos separados que, en conjunto, representaban un costo mayor.

¿Qué vehículos aún pueden aprovechar este beneficio en 2026?

El programa ya no admite nuevas incorporaciones, pero sí permite que ciertos conductores concluyan lo que ya habían pagado. Se trata de quienes se inscribieron en 2025, cubrieron el monto del paquete, pero no finalizaron alguno de los trámites incluidos, principalmente el reemplacamiento.

En estos casos, las autoridades otorgaron una prórroga, vigente hasta el 31 de marzo, para completar los procesos pendientes sin necesidad de realizar un nuevo pago por el paquete. Es decir, no reciben nuevamente el beneficio, sino que pueden ejercerlo en su totalidad.

Entre los requisitos para acceder a esta extensión se encuentran:



Haber realizado el pago del programa 3x1 durante 2025

Contar con registro activo en el padrón vehicular de Jalisco

Tener la información del vehículo actualizada

No haber concluido alguno de los trámites incluidos en el paquete

💥🚗Si participas en un #ChoqueLaminero, te recomendamos mantener la calma y actuar como lo indica el protocolo.



👉Consulta aquí la información y ayúdanos a pasar la voz. pic.twitter.com/pbB1UlDnBD — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 22, 2026

Multas y costos por no cumplir con trámites vehiculares en Jalisco

No cumplir con las obligaciones vehiculares en Jalisco puede derivar en sanciones económicas importantes. En el caso de la verificación vehicular, la multa se aplica cuando un vehículo circula sin contar con el trámite vigente, con sanciones que van de 20 a 25 UMAs, es decir, aproximadamente entre $2,300 y $2,900 pesos.

Por otro lado, el refrendo vehicular en 2026 ronda los $1,000 pesos, y no pagarlo a tiempo puede generar recargos acumulativos. En el caso del reemplacamiento, este trámite ya no está incluido dentro de un paquete como el 3x1, por lo que debe cubrirse por separado y también puede implicar costos adicionales.

Además de las multas, los conductores pueden enfrentar restricciones para circular o complicaciones administrativas si no mantienen su situación vehicular en regla.

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