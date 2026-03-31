Es ley: Jalisco prepara esta multa para vehículos que circulen o se estacionen en ciclovías

El estado de Jalisco endurece su postura frente a los conductores que invaden espacios exclusivos para ciclistas. Una nueva disposición ya vigente en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte establece una multa directa para quienes circulen o se estacionen en ciclovías, incluyendo motociclistas.

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La multa en Jalisco para quienes invadan ciclovías alcanza las 60 UMA’s

La ley fija una sanción de 20 a 60 UMAs para conductores, propietarios y operadores del transporte público que invadan estos carriles. Eso representa un rango de 2,346 a 7,038 pesos según la gravedad de la infracción .

La norma aplica sin excepción: automóviles, motocicletas y vehículos de servicio público quedan comprendidos en esta prohibición. No importa si el vehículo solo se detiene momentáneamente en la ciclovía.

La Ley de Movilidad de Jalisco clasifica esta conducta como falta grave . La infracción pone en riesgo directo la integridad física de ciclistas y peatones que dependen de estos espacios.

|Imagen ilustrativa

¿Por qué esta multa en Jalisco es urgente para la movilidad urbana?

Cuando un vehículo bloquea una ciclovía, el ciclista debe incorporarse al carril general de alta velocidad. Esa maniobra forzada eleva el riesgo de colisión con camiones y autos que no anticipan su presencia.

En Guadalajara, el uso de bicicleta como transporte diario creció de forma sostenida en años recientes. Esa realidad hace más crítico proteger los carriles segregados de invasiones vehiculares.

La sanción económica busca disuadir una práctica que genera caos vial y accidentes potencialmente fatales. La multa no es solo un castigo: es una herramienta de política pública para ordenar la ciudad.