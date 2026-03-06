Confirmado: la sucursal de Costco en Querétaro cierra por 24 horas este día

Los clientes de Costco en México deberán tomar previsiones para realizar sus compras, ya que la cadena anunció un cierre temporal que afectará a todas sus sucursales, incluida la ubicada en Querétaro. La medida se aplicará durante 24 horas y responde a una fecha relevante dentro del calendario religioso.

Aunque se trata de una suspensión breve, la noticia generó dudas entre los socios del supermercado, que suelen acudir los fines de semana para surtir despensa o adquirir productos en volumen.

¿Qué día cerrarán las tiendas Costco en Querétaro y en todo México?

El cierre general de Costco está programado para el domingo 5 de abril, día en el que ninguna sucursal física abrirá sus puertas en México.

Ante esta situación, la recomendación es planificar las compras con anticipación para evitar contratiempos, especialmente si se necesitan productos específicos o compras de gran volumen.

La razón por la que Costco suspenderá operaciones

La decisión de cerrar durante 24 horas está relacionada con el Domingo de Pascua. En ese contexto, Costco decidió suspender sus operaciones como reconocimiento a la celebración. Este tipo de cierres no es nuevo para la compañía, ya que en años anteriores también ha aplicado pausas similares en fechas específicas del calendario.

Aunque las tiendas físicas permanecerán cerradas ese domingo, los clientes todavía tendrán algunas opciones para realizar compras, como comprar productos a través de la tienda en línea de Costco.

Una vez concluido el domingo 5 de abril, todas las sucursales retomarán su horario habitual.

Costco planea una nueva tienda en Querétaro

El anuncio coincide con los planes de expansión de Costco en México. La empresa iniciará la construcción de una nueva sucursal en el municipio de Corregidora, dentro del estado de Querétaro.

Según información difundida por autoridades locales, las obras comenzarán en marzo y se prevé que el establecimiento abra sus puertas en noviembre de 2026.

El proyecto contempla características destacadas:

Un piso de ventas cercano a los 8,000 metros cuadrados , lo que la convertiría en una de las tiendas más grandes del país.

, lo que la convertiría en una de las tiendas más grandes del país. Estacionamiento para aproximadamente 750 vehículos.

Gasolinera de la marca y zona gastronómica amplia.

La nueva tienda estará ubicada sobre la carretera Corregidora–Huimilpan y forma parte del plan de crecimiento de la cadena, que contempla abrir varias nuevas sedes en México en los próximos años.

