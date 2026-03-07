Es oficial: Costco cerrará sus sucursales en Nuevo León durante 24 horas en esta fecha

Los clientes de Costco en Nuevo León deberán organizar sus compras con antelación, ya que la empresa confirmó un cierre nacional de 24 horas que dejará sin servicio a todas sus sucursales físicas en el país. La medida forma parte de una decisión corporativa que se aplica cada año en una fecha concreta del calendario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Por qué Costco suspenderá operaciones en todo México

El cierre responde a la celebración del Domingo de Pascua, una fecha con un importante significado religioso en el calendario cristiano.

Aunque esta jornada no está contemplada como descanso obligatorio en la legislación laboral mexicana, la compañía decidió detener sus actividades como una forma de reconocer la festividad.

Qué pasará con las tiendas de Costco en Nuevo León

La medida será de alcance nacional, por lo que ninguna sucursal de Costco abrirá el domingo 5 de abril.

Esto incluye las tiendas ubicadas en Nuevo León, donde los socios no podrán ingresar a realizar compras presenciales durante ese día. Mientras tanto, Costco prepara nuevas aperturas para este año.

La alternativa para comprar mientras las tiendas estén cerradas

Aunque los establecimientos físicos permanecerán cerrados durante esa jornada, la cadena mantendrá habilitada su plataforma digital.

Durante el cierre, los clientes podrán:



Realizar compras a través de la tienda en línea.

Consultar productos y disponibilidad desde el sitio oficial de Costco.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.