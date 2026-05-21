¡Ya casi es fin de semana! Pero las lluvias seguirán en la mayor parte del país y podrían convertirse en tormentas eléctricas, además con posible caída de granizo durante este jueves 21 de mayo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un sistema frontal estacionario sobre el sur de Estados Unidos interactuará con una línea seca al norte de México, lo que provocará clima inestable este día, principalmente en Durango, Nuevo León y Coahuila.

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¿Cuál será el clima hoy en Durango?

Se prevé un día de contrastes importantes durante todo el día en Durango, ya que se esperan lluvias a lo largo de este jueves, pero también altas temperaturas, alcanzando una máxima entre 35 y 40 grados, además la entidad enfrentará fuertes rachas de viento e, incluso, tolvaneras.

Finalmente, durante la madrugada, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados, principalmente en zonas serranas.

Clima en Saltillo durante hoy 21 de mayo

Mientras tanto, en Coahuila el pronóstico contempla lluvias fuertes, acompañadas por descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Ante este último punto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atentos ante posible caída de árboles y espectaculares.

¿Cuál será la máxima en Apodaca, Nuevo León, hoy jueves?

En el municipio de Nuevo León, se prevé una máxima de 35º; sin embargo, durante la tarde y noche se esperan fuertes lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Autoridades anticipan que podrían presentarse encharcamientos e inundaciones, por lo que pidieron a la población evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Lloverá en la CDMX hoy jueves 21 de mayo?

Finalmente, para la capital del país se espera una mañana con ambiente fresco; no obstante, también lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la tarde y noche.

Si eres team calor no todo es malo, pues en esta primavera también se sentirá calor, ya que se espera una máxima de entre 26 y 28º, entonces hay que cuidarse tanto de las altas temperaturas como de las precipitaciones.

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