Adiós a la tenencia vehicular gratis en Quintana Roo: el canje de placas costará 1,584 pesos a partir de esta fecha

Los automovilistas que buscan el beneficio del subsidio total en su tenencia vehicular en Quintana Roo enfrentan el cierre del plazo oficial. El Gobierno estatal mantiene vigente la oportunidad de obtener este trámite 100% gratis mediante el canje de placas, pero el tiempo se agota y el trámite aumentará su valor real en pocos días.

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Tenencia vehicular en Quintana Roo: fecha límite para el subsidio y nuevos requisitos fiscales

El beneficio fiscal para los propietarios de automóviles en la entidad termina el próximo 31 de marzo. A partir del primer día de abril, el costo de la tenencia vehicular en Quintana Roo deja de estar subsidiado y los usuarios pagan el monto completo.

Las autoridades del Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) confirman que también se sumarán recargos administrativos tras el vencimiento. El proceso administrativo exige atención inmediata para evitar estos cobros extraordinarios que impactan directamente en el bolsillo.

Un cambio fundamental ocurre en abril con la obligatoriedad del Registro Estatal de Contribuyentes (REC). Quienes no completen su inscripción antes de esa fecha encuentran un obstáculo extra, ya que este documento será requisito indispensable para circular con legalidad.

Cuánto cuesta y dónde tramitar la verificación vehicular en Quintana Roo

El valor del reemplacamiento 2026 en Quintana Roo depende exclusivamente del tipo de unidad que se registre ante el padrón estatal. Actualmente rigen estos montos oficiales para los contribuyentes:

1,584 pesos para automóviles.

733 pesos para remolques.

528 pesos para motocicletas.

147 pesos por la Tarjeta de Circulación.

Para agilizar la gestión, el SATQ habilitó el portal oficial de control vehicular y una línea de atención para dudas sobre requisitos. El objetivo central es que los ciudadanos aprovechen los módulos en los 11 municipios antes de que el canje de placas pierda sus incentivos actuales.