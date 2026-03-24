Es ley: Querétaro multará a todos los conductores que no respeten este dato de la tarjeta de circulación

Viajar con todos tus amigos en coche o llevar a tu familia entera a casa puede ocasionarte una multa que quizá ni conocías. Y es que de acuerdo con el reglamento de movilidad en Querétaro, exceder el número de pasajeros permitido en un vehículo está prohibido y puede derivar en una sanción.

Esta regla se basa en la información que aparece en la tarjeta de circulación, donde se especifica cuántas personas pueden viajar de forma segura en cada unidad.

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¿Qué dice el reglamento sobre el número de pasajeros?

El Artículo 73 establece, en su fracción VII, que los conductores no deben transportar a más personas de las que indica la tarjeta de circulación. Esta disposición aplica para todo tipo de vehículos motorizados.

El objetivo es evitar riesgos en la vía, ya que el sobrecupo puede afectar la estabilidad del vehículo, dificultar la conducción y reducir la protección de los ocupantes en caso de accidente.

¿De qué depende el número de pasajeros en la tarjeta de circulación?

Este dato se define desde la fabricación del automóvil y está relacionado con el número de asientos disponibles, los cinturones de seguridad y las condiciones de diseño del vehículo.

Esa información queda registrada cuando el vehículo es dado de alta ante las autoridades, por lo que aparece de forma oficial en la tarjeta de circulación.

En general, este número no puede modificarse libremente. Solo en casos específicos, como una adecuación autorizada o cambio de características del vehículo, podría actualizarse mediante un trámite formal ante la autoridad correspondiente.

A pesar de ser una falta menor, conducir con exceso de pasajeros puede afectar en el historial de conducción del propietario. |Imagen ilustrativa

¿De cuánto es la multa por llevar más pasajeros en Querétaro?

De acuerdo con el tabulador de sanciones del reglamento, esta infracción, correspondiente a la fracción VII, se sanciona con una multa de 5 a 10 UMAs.

Con el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, que es de $117.31 pesos, esto equivale aproximadamente a entre $586 y $1,173 pesos, así como un punto de penalización sobre la licencia de conducir.

¿En qué casos pueden sancionarte por esta infracción?

Las autoridades pueden aplicar esta multa cuando el número de ocupantes excede la capacidad autorizada del vehículo, incluso en trayectos cortos o traslados cotidianos.

Esto incluye situaciones como llevar personas sin cinturón de seguridad, transportar pasajeros en espacios no destinados para ello o superar el límite establecido por el fabricante del vehículo y registrado en la tarjeta de circulación.

En operativos viales, los oficiales pueden verificar fácilmente esta información, por lo que es una de las infracciones que puede detectarse de manera inmediata.

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