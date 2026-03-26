Infonavit dará créditos a trabajadores independientes y migrantes a partir de este 2026

En un hecho histórico para las y los empleados en México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó dar créditos de diferentes tipos a los trabajadores independientes y migrantes en el país, esto con la finalidad de atender las necesidades de un sector olvidado durante años.

A través de un comunicado oficial emitido por el mismo Instituto, se dio a conocer la modificación al Modelo Único de Originación se aprobó durante la sesión ordinaria 929 del Consejo de Administración.

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¿Qué dijo el Infonavit sobre los trabajadores independientes?

De acuerdo con lo mencionado por el Infonavit, a partir de este mismo 2026 los trabajadores independientes y migrantes contarán con la opción de utilizar el ahorro en la Subcuenta de Vivienda para motivos hipotecarios, los cuales están establecidos por el mismo instituto.

Con la modificación antes mencionada, el Infonavit estará permitiendo que personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos, influencers, migrantes y demás independientes, puedan acceder a los créditos este 2026.

¿A qué tipo de créditos podrán acceder los trabajadores independientes?

El documento presentado por el Infonavit el pasado martes 24 de marzo, señala que los trabajadores independientes podrán acceder a créditos para mejora, compra y construcción de vivienda dentro de los diferentes estados de la República Mexicana.

Pese a ello, es importante señalar que de momento no se dieron a conocer las bases y condiciones para que este sector de los trabajadores, puedan acceder a los préstamos hipotecarios antes mencionados.

Esperan aumento de entrega de casas en México

Por otro lado, el Instituto señaló que se espera que a partir de diciembre de este mismo 2026, se comiencen a entregar hasta 15 mil viviendas mensuales en el país, por lo cual señalan la promoción del programa Vivienda para el Bienestar como “fundamental”.

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