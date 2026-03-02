Pocos mexicanos lo saben: Este es el truco para pagar menos en tu crédito hipotecario

El FOVISSSTE permite usar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda para amortiguar el primer pago de tu crédito hipotecario. Este mecanismo inyecta tu dinero acumulado directamente al financiamiento, reduciendo el gasto al comprar un nuevo hogar.

Cómo reducir el pago inicial de tu crédito hipotecario

El prestatario puede aplicar el saldo de su Subcuenta de Vivienda como el primer pago al ejercer un crédito del Fondo de la Vivienda. Al integrar este ahorro acumulado, el impacto inicial del financiamiento disminuye significativamente, haciendo que el arranque de su deuda sea mucho más manejable para su economía.

Este ajuste ocurre de forma automática al formalizar el crédito bajo estas condiciones:

Ahorro previo: El dinero acumulado por las aportaciones bimestrales del 5% de su sueldo.

Aplicación directa: El recurso se utiliza como respaldo económico sin ser un trámite adicional.

Pagos futuros: Las aportaciones subsecuentes ayudan a liquidar el saldo insoluto más rápido.

Este beneficio es un derecho de todo trabajador que cotiza al servicio del Estado.

Qué es la Subcuenta de Vivienda y para qué sirve en 2026

La Subcuenta de Vivienda es un fondo donde las dependencias gubernamentales depositan bimestralmente el equivalente al 5% de su salario básico. Este ahorro no solo sirve para reducir su primer pago, sino que también funciona como un capital que genera rendimientos a lo largo de su vida laboral.

Existen dos periodos clave para localizar su dinero ahorrado:

Periodo 1972-1992: Las cantidades se registraban en la "Hoja Única de Servicios"; debe consultarlas en las Oficinas de Vivienda.

Las cantidades se registraban en la "Hoja Única de Servicios"; debe consultarlas en las Oficinas de Vivienda. Periodo 1993 a la fecha: El ahorro forma parte del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y aparece en su estado de cuenta de la Afore .

El ahorro forma parte del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y aparece en su estado de cuenta de la . Disponibilidad: Si no ejerce el crédito, puede retirar el fondo al momento de pensionarse por ley.

La advertencia de FOVISSSTE contra falsos gestores

FOVISSSTE advierte que es imposible retirar el dinero de la Subcuenta en efectivo mediante intermediarios. El uso de estos recursos es exclusivo para fines habitacionales, jubilación o, en caso de fallecimiento, para la devolución a los familiares directos del trabajador.

Evite fraudes y recuerde que su ahorro solo tiene estos usos legales:

Primer pago: Al ejercer su crédito hipotecario para adquirir, construir o remodelar. Redención de pasivos: Para liquidar deudas hipotecarias con otras instituciones. Jubilación: Retiro total del monto acumulado al finalizar su etapa laboral.

Cualquier persona que le ofrezca "sacar el dinero" de su subcuenta sin un crédito de por medio está cometiendo un ilícito.