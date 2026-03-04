Motivos por los que el Infonavit hará descuentos más elevados a derechohabientes todo el 2026

Desde hace un par de semanas cientos de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) comenzaron a notar el aumento en los descuentos vía nómina por motivos de sus préstamos, lo cual dejó dudas e incertidumbre sobre si esto corresponde a un incremento fijo en los cobros.

Es por ello que a continuación en adn Noticias te daremos a conocer los motivos por los que el Infonavit pudo haber generado un aumento en sus cobros a derechohabientes, así como las personas a las cual se les pudo aplicar este ajuste.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos para solicitar un segundo crédito hipotecario al Infonavit en 2026 ¡El segundo crédito Infonavit ya está disponible! Permite comprar, construir o mejorar vivienda en 2026. Conoce requisitos, límites y cómo consultar. 13 enero, 2026

¿Por qué aumentaron los descuentos del Infonavit en México este 2026?

Antes que nada es importante aclarar que el aumento en los descuentos que realiza el Infonavit vía nómina, corresponden en su mayoría a un incremento salarial, cambio de empleo, así como a la actualización de los esquemas de cobro vía UMA en nuestro país.

Y es que es importante aclarar que el mismo Instituto aclara que no se puede modificar los descuentos sin base contractual, sin embargo, al estar sustentado en porcentaje salarial, sí se podría aplicar el ajuste correspondiente a las y los derechohabientes de nuestro país.

Con lo antes mencionado, se puede deducir que cuando una persona obtiene un aumento salarial ya sea por ajuste en las leyes mexicanas o por motivos internos de las empresas, el porcentaje pactado al momento de la firma de contrato con el Instituto se ajusta y se aplica al nuevo ingreso oficial.

¿Cuáles son los descuentos que aplica el Infonavit?

Pese a lo antes mencionado es importante aclarar que existen varios conceptos relacionados al pago de un crédito Infonavit vigente, pues esto se puede hacer vía nómina como la antes descrita, así como con las aportaciones patronales que son independientes al salario de las personas.

De igual forma se pueden aplicar los ajustes que derivan del aumento en la UMA en el país así como en el salario mínimo, el cual se aplicará de conformidad con el porcentaje pactado al momento de generar un contrato con el mismo Infonavit.

¿Cómo aplica el programa Nivela tu Pago?

Pese a lo antes mencionado, es señalar que el Infonavit cuenta con un programa especial llamado “Nivela tu Pago”, el cual permitirá reducir hasta en un 75% el pago de las mensualidades sin aumentar la deuda, esto siempre y cuando cumplas con los requisitos.

Pescadores denuncian derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.