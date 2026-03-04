Pasos y requisitos para obtener el 75% de descuento en las mensualidades Infonavit con “Nivela tu Pago”

Si tienes un crédito con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) esta nota es para ti, pues a lo largo de este 2026 se mantendrá el programa “Nivela tu Pago”, el cual permite que las y los derechohabientes pueden obtener un descuento de entre el 25 y 75% en el pago de sus mensualidades hasta por 12 meses.

A través del portal oficial del Infonavit, se dieron a conocer las personas que podrán acceder al descuento del programa antes mencionado, esto con base en una reestructura que apoyará por un año completo a las y los mexicanos que se han ido retrasando con los pagos.

Requisitos para obtener el 75% de descuento en los pagos Infonavit

De acuerdo con la información oficial del Infonavit, para poder obtener los descuentos del programa “Nivela tu Pago”, las y los derechohabientes deben cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

En caso de estar desempleado, no contar con meses disponi les en el Seguro de Desempleo

No tener más de 12 mensualidades sin pagar

Haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del crédito

Haber utilizado o rechazado completamente el monto total de las ecotecnologías

Haber recibido el monto total del préstamo, es decir, que no existan recursos pendientes por entregar

Haber pasado al menos un año desde que se aplicó para Responsabilidad Compartida

Es importante mencionar que el descuento se determinará con base en un análisis de los ingresos de cada persona, lo cual hará que se genere una reestructura ante el Instituto antes mencionado.

Pasos para ingresar al programa Nivela tu Pago

Para poder obtener los beneficios de este programa, las y los derechohabientes lo pueden solicitar a través de “Mi Cuenta Infonavit” en la sección de “Mi Crédito”, el cual se encuentra en la opción de Solicitud de reestructuración.

Por otro lado, también se puede solicitar por medio de la App de Mi Cuenta Infonavit con la misma ruta, o bien directamente en el Centro de Servicio del Infonavit (Cesi) más cercano presentando datos como número de crédito o Seguridad Social (NSS), identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

