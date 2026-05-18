¿Lluvia, granizo o calor extremo? El clima en todo el país estará marcado por contrastes, ya que seguirá la ola de calor, pero también se prevén lluvias y hasta caída de granizo para este lunes 18 de mayo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las entidades del centro y noreste del país se esperan lluvias y tormentas eléctricas; sin embargo, en el norte y sureste las temperaturas podrían alcanzar hasta los 45º.

Se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 12 estados de #México.



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¿En dónde lloverá hoy 18 de mayo?

Las lluvias más intensas del día se vivirán en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde se podrían combinar con fuertes vientos y descargas eléctricas; no obstante, también habrá precipitaciones en:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Aunado a las precipitaciones, en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también se esperan tolvaneras.

Clima en Naucalpan, Edomex y en CDMX hoy lunes

Para el Valle de México, el pronóstico indica que habrá una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; sin embargo, con el paso del tiempo se espera que la nubosidad y lluvias en la mayor parte de las alcaldías capitalinas, así como municipios de la zona norte y oriente del Edomex.

Municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli podrían registrar tormentas eléctricas y caída de granizo.

¿Seguirá la ola de calor en México?

Pese a las lluvias, la ola de calor continuará en entidades del norte del país donde se esperan temperaturas de 40 a 45º, principalmente:

Coahuila

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Mientras tanto, pese a las lluvias, se esperan temperaturas de 35 y 40º en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Morelos y Quintana Roo.

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