Pocos lo saben, pero esta es la razón por la que Infonavit 2026 puede descontarte más dinero de tu nómina este año

En 2026, miles de trabajadores mexicanos se preguntan si el Instituo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) les quitará más dinero de su nómina este año. La razón para descontarte más dinero no siempre es arbitraria: depende del tipo de crédito contratado, del salario registrado ante el IMSS y de ciertos ajustes automáticos que el propio sistema aplica cada año.

¿Por qué Infonavit puede descontarte más dinero de tu nómina?

El Infonavit no sube los descuentos de forma unilateral ni sin respaldo contractual. Al momento de firmar el crédito, el trabajador acepta un porcentaje o fórmula de retención vía nómina, y el patrón solo entrega al Instituto lo establecido en ese acuerdo original. Sin embargo, existen situaciones específicas en las que la mensualidad sí aumenta de manera legítima. Estas son las causas más frecuentes que explican por qué el descuento en tu nómina puede ser mayor en 2026:

Aumento salarial: si el trabajador percibe un sueldo más alto, el porcentaje pactado se aplica sobre el nuevo ingreso registrado ante el IMSS.

si el trabajador percibe un sueldo más alto, el porcentaje pactado se aplica sobre el nuevo ingreso registrado ante el IMSS. Créditos en VSM o ligados a UMA: este tipo de créditos tiene actualizaciones anuales que modifican el monto de la mensualidad.

este tipo de créditos tiene actualizaciones anuales que modifican el monto de la mensualidad. Cambio de empleo: si el nuevo empleador registra un salario mayor, el descuento se ajusta de forma automática.

si el nuevo empleador registra un salario mayor, el descuento se ajusta de forma automática. Regularización de atrasos: las mensualidades pendientes pueden generar ajustes reflejados en los descuentos posteriores.

¿Cuáles son los descuentos que aplica Infonavit?

No todo lo que aparece en el estado de cuenta representa un cobro nuevo o adicional del Instituto. Es fundamental distinguir cada concepto para entender con claridad qué parte del salario corresponde a cada retención.

No todos los trabajadores verán cambios, pero ciertos casos provocan que el descuento de Infonavit aumente este año.|Imagen ilustraitva

Estos son los principales descuentos relacionados con Infonavit:

Descuento vía nómina: porcentaje establecido en el contrato de crédito original.

porcentaje establecido en el contrato de crédito original. Aportación patronal del 5%: la cubre el empleador y no afecta el salario neto del trabajador.

la cubre el empleador y no afecta el salario neto del trabajador. Actualización por UMA o salario mínimo: aplica únicamente en créditos con esa modalidad de cálculo.

aplica únicamente en créditos con esa modalidad de cálculo. Ajustes por atrasos o periodos sin cotización: se generan cuando existen irregularidades en el historial de pagos.

¿A quiénes afectan los nuevos descuentos de Infonavit en 2026?

Los ajustes en los descuentos de Infonavit en 2026 no afectan a todos los derechohabientes por igual. Los perfiles con mayor probabilidad de ver un cambio en su retención son:

Trabajadores con créditos antiguos en VSM o vinculados a la UMA.

o vinculados a la UMA. Personas que recibieron un aumento salarial en los últimos meses.

en los últimos meses. Empleados que cambiaron de trabajo y su nuevo ingreso es superior al anterior.

y su nuevo ingreso es superior al anterior. Derechohabientes con atrasos en sus pagos o periodos sin cotización registrada.

Si detectas un descuento mayor en tu nómina, el primer paso es revisar tu estado de cuenta en Mi Cuenta Infonavit para identificar el tipo de crédito y el motivo del ajuste. El programa Nivela Tu Pago permite reducir temporalmente la mensualidad hasta en un 75 por ciento, sin que la deuda aumente por ese beneficio.