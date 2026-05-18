Comienza una nueva semana y los bloqueos, así como los accidentes en carreteras vuelven a causar afectaciones, por lo que te recomendamos salir con anticipación hoy lunes 18 de mayo.

Pero antes de que emprendas un viaje en carretera revisa adecuadamente tu automóvil para evitar cualquier inconveniente y hasta un accidente.

¿En dónde se reportan bloqueos hoy?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Si estás de viaje por Morelos o Guerrero toma en cuenta que hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 266, dirección Cuernavaca.

La reducción de carriles se debe a un autobús con falla mecánica, sin embargo este incidente ya es atendido.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 266, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 18, 2026

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Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Por atención a un incendio en un tractocamión, se registra cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 30, dirección Cosoleacaque.

Capufe informó que en la zona se registra carga vehicular, por lo que pidió a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 30, dirección Cosoleacaque. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (incendio de tracto camión). En la zona se registra carga… — CAPUFE (@CAPUFE) May 18, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Baja la velocidad si circulas por la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, ya que se reporta presencia de neblina en la zona de Cumbres de Maltrata.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 18, 2026

Carretera Guadalajara-Tepic

Guardia Nacional alerta a los conductores de Jalisco sobre el cierre total de circulación de la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 126+500, tras un accidnete vial. La alternativa vial es el Libramiento Nogales.

Se invita a la población a tomar la Ruta Alterna por Libramiento Nogales https://t.co/Tb37BvCTTZ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 18, 2026

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