Productores de frijol lanzan mensaje a autoridades

Productores de frijol del estado de Zacatecas manifestaron su hartazgo contra autoridades estatales y federales.
Advirtieron que habrá consecuencias electorales ante la falta de apoyo que hay de parte de gobiernos estatal y federal.
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El llamado Morebús contará con más de 20 estaciones así como más de 70 autobuses híbridos
La Sección 22 de la CNTE anunció que iniciará una nueva ola de protestas en la capital mexicana.
El Reglamento de Tránsito mexiquense considera el uso del GPS o aplicaciones de navegación como una infracción si se manipula con el vehículo en marcha. Conoce el artículo exacto y cuánto cuesta la sanción en 2026.
La iniciativa busca dar una atención preferente y más ágil a los adultos mayores del Edomex
Autoridades y cuerpos de emergencia ya laboran en la zona para restaurar la circulación a la brevedad.
La propuesta busca asegurar el acceso al agua potable en comunidades rurales, zonas de rezago y localidades con alta marginación en Querétaro.