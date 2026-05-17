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Productores de frijol lanzan mensaje a autoridades

En Zacatecas, productores de frijol lanzaron un contundente mensaje a autoridades

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1 minuto lectura
Escrito por: Omar Gutiérrez

Productores de frijol del estado de Zacatecas manifestaron su hartazgo contra autoridades estatales y federales.

Advirtieron que habrá consecuencias electorales ante la falta de apoyo que hay de parte de gobiernos estatal y federal.

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