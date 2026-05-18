Es oficial y muchos no lo saben: Infonavit podría quitarte tu vivienda por estos motivos

Involucrarse en una deuda suele traer consecuencias como la cancelación de servicios o restricciones financieras. Sin embargo, en el caso del Infonavit, un adeudo prolongado puede escalar hasta convertirse en un problema mayor: la pérdida de una vivienda adquirida mediante crédito hipotecario.

Y es que uno de los principales motivos por los que el instituto puede iniciar procesos para recuperar un inmueble es el incumplimiento constante en los pagos del financiamiento.

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¿Cuál es la principal razón por la que Infonavit puede quitar una casa?

Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la causa más común relacionada con la pérdida de una vivienda es el incumplimiento prolongado en el pago del crédito.

Aunque muchas mensualidades se descuentan automáticamente vía nómina, los problemas suelen comenzar cuando una persona pierde el empleo, deja de cotizar o enfrenta periodos de inestabilidad económica que impiden continuar con los pagos.

En esos casos, la deuda no desaparece. Por el contrario, el saldo puede seguir aumentando debido a intereses, seguros y actualizaciones acumuladas mientras el crédito permanece sin regularizar.

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Si nunca utilizó su Crédito Infonavit o dejó un saldo a favor, tú como beneficiario puedes recuperar ese patrimonio.​



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¿Infonavit puede quitarte la vivienda de inmediato?

Autoridades y especialistas han aclarado que el instituto no recupera propiedades automáticamente después de algunos pagos atrasados.

Antes de llegar a un proceso judicial, Infonavit normalmente ofrece alternativas como reestructuras, convenios, prórrogas y apoyos temporales para ayudar a los acreditados a ponerse al corriente.

Sin embargo, cuando la deuda continúa creciendo y no existe respuesta del titular del crédito, el instituto puede iniciar acciones legales para intentar recuperar la vivienda asociada al financiamiento.

¿Qué errores pueden empeorar el problema?

Uno de los principales riesgos es dejar pasar el tiempo sin revisar el estado del crédito o ignorar avisos relacionados con el adeudo.

Especialistas señalan que cambiar de domicilio sin actualizar datos, no responder notificaciones o desentenderse completamente del financiamiento puede facilitar el avance de procedimientos de cobranza y recuperación.

También existen casos de personas que abandonan la vivienda o dejan de atender el crédito pensando que la deuda se detendrá, aunque las obligaciones financieras continúan activas incluso cuando ya no se cotiza ante el IMSS.

¿Cómo evitar llegar a un proceso de recuperación?

Autoridades del Infonavit recomiendan mantener comunicación constante con el instituto ante cualquier problema económico para conocer opciones disponibles antes de que la deuda se vuelva difícil de controlar.

También se cuenta con programas que permiten ajustar pagos, solicitar apoyos temporales o acceder a mecanismos de regularización dependiendo de la situación financiera de cada acreditado.

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