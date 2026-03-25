Pocos lo saben: conductores de Jalisco pueden obtener un descuento de hasta el 80% en sus infracciones de tránsito
El gobierno local ofrece una nueva modalidad administrativa para que miles de conductores de Jalisco paguen menos multas.
El estado impulsa una nueva facilidad financiera para los automovilistas locales. Varios conductores de Jalisco accederán a un descuento extraordinario del 80% en sus infracciones de tránsito, pero el beneficio exige cumplir un programa municipal específico.
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¿Qué infracciones de tránsito reciben hasta 80% de descuento en Jalisco?
La directriz administrativa beneficia a los ciudadanos sancionados por cometer faltas clasificadas como Clave V. Estas infracciones penalizan acciones riesgosas como invadir vías ciclistas o estacionar vehículos directamente sobre las banquetas.
El reglamento local cataloga estas transgresiones entre las más costosas del tabulador oficial. Las dependencias imponen estos cobros altos para resguardar la integridad peatonal y priorizar el orden urbano.
Para frenar el fuerte impacto monetario, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan habilitan el curso Educavial. El taller teórico efectúa la deducción económica hasta sus niveles máximos sobre el monto original.
Los documentos exigidos para asegurar el beneficio fiscal
Para arrancar el procedimiento, el usuario acreditará sus datos legales ante la secretaría correspondiente. Las oficinas de registro requieren presentar obligatoriamente estos cuatro papeles clave en formato original:
- Licencia de conducir vigente
- Tarjeta de circulación del vehículo
- Identificación oficial del propietario
- Boleta original de la multa
Posteriormente, las autoridades viales instan a verificar con rapidez la fecha de vencimiento. El responsable concluirá su registro dentro del plazo establecido para conservar intacta la oportunidad de ahorro.
Las vías oficiales para iniciar la instrucción vial
El residente completará su inscripción mediante las plataformas digitales del ayuntamiento emisor de la boleta. El portal virtual proporcionará las instrucciones exactas para cursar adecuadamente los módulos cívicos requeridos.
Las instituciones de tránsito también atienden a los ciudadanos de forma presencial en sus inmuebles. En Guadalajara, los asesores públicos reciben a los solicitantes en las oficinas de la calle Ghilardi esquina Miraflores.
Este sistema correctivo mitiga los factores de riesgo y reeduca a quienes manejan por la ciudad. La política pública busca reformar los hábitos al volante para proteger a todas las personas en la vía.
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