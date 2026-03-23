Carreteras que son las más peligrosas para viajar en vacaciones de Semana Santa 2026

Es inminente la llegada de las vacaciones de Semana Santa 2026 en México con lo que muchas personas aprovechan para salir de sus lugares de residencia, y la gran mayoría lo hace vía terrestre por lo que conocer cómo está la seguridad en los trayectos y saber cuáles son las carreteras más peligrosas para evitar riesgos cobra mucha relevancia.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para los alumnos de educación básica inician el próximo lunes 30 de marzo y terminan el lunes 13 de abril y eso significa que muchos padres de familia ya están planeando salir de viaje y en adn Noticias te contamos cuáles son las carreteras más peligrosas de acuerdo con el corte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicado el 20 de marzo de con datos cerrados al 28 de febrero de este año.

Todos los domingos #HazLoTuyo en la #MéxicoCuernavaca. 🛣️

El exceso de velocidad aumenta los riesgos.

👉 Mantén el control y respeta los límites. 🚙

Si necesitas auxilio vial, llama al 074. Más información en: https://t.co/PButF75Akv#seguridadvial #conduceseguro pic.twitter.com/bINGmLALuy — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

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Carreteras más peligrosas de México

Según los datos del SESNSP son 6 los tramos carreteros y autopistas considerados como de riesgo:

Circuito Exterior Mexiquense y Tlalnepantla en el Edomex

Autopista México-Puebla-Veracruz

Carretera Federal 45 tramo Celaya-Salamanca en Guanajuato

Carreteras de conexión con el Bajío en Jalisco

Autopista Siglo XXI Pátzcuaro - Lázaro Cárdenas en Michoacán

Carretera Federal 57 en el tramo San Luis Potosí - Matehuala

En estas cinco entidades se concentra el 80% de la incidencia delictiva

Horarios más riesgosos y recomendaciones en carreteras peligrosas

Información de testigos en las carreteras que mencionamos indica que el horario crítico de incidentes es entre las 21:00 y las 04:00 horas ya que el 65% de los robos ocurren en ese rango de tiempo y los modus operandi más comunes son los bloqueos de paso con vehículos falsos de autoridad o colocación de objetos punzantes en la vía.

Carretera 57 deja 6 muertos, es considerada la más peligrosa Se registró un accidente en la carretera 57, considerada como la carretera más peligrosa de México; 6 personas, integrantes de una familia, murieron. 19 septiembre, 2022

Para esto se han emitido algunas recomendaciones que podrían ayudarte a evitar convertirte en víctima de la delincuencia considerando que la clave está en la visibilidad y la prevención:

Luz de Día: Como ya mencionamos antes, el 65% de los incidentes ocurren de noche, por lo que es relevante que planifiques tu viaje y calcules llegar a tu destino antes de que caiga la noche y si el trayecto es largo considera pasar la noche en una ciudad intermedia.



Como ya mencionamos antes, el por lo que es relevante que planifiques tu viaje y calcules llegar a tu destino antes de que caiga la noche y si el trayecto es largo considera pasar la noche en una ciudad intermedia. No te detengas: Si al pasar ves algún accidente que te parezca sospechoso o personas pidiendo ayuda en zonas de poco tránsito o sientes un golpe leve en la parte trasera, por ningún motivo te detengas y continúa tu camino hasta la gasolinera o caseta más cercana para hacer un reporte al 911.



Si al pasar o personas pidiendo ayuda en o sientes un por ningún motivo te detengas y más cercana para hacer un Perfil bajo digital: Evita compartir tu ubicación en tiempo real en redes sociales abiertas como son las historias de Instagram y Facebook, esto solo es funcional si lo llevas a cabo de manera privada con familiares directos vía WhatsApp o apps alguna otra app de localización.



Evita compartir tu como son las historias de Instagram y Facebook, esto solo es funcional si lo llevas a cabo o apps alguna otra app de localización. Efectivo y tarjeta: Carga solo efectivo estrictamente necesario para casetas, para todo lo demás es recomendable el uso tarjetas o incluso TAG para evitar mostrar billetes en paradas de descanso. Tráiler impacta vehículos en la carretera México-Toluca

Así que ya lo sabes considera todo esto para tener unas vacaciones de Semana Santa tranquilas y divertidas.