¡No lo abras! Multa de tránsito pendiente: Así funciona el nuevo fraude por SMS en la CDMX

La multa de tránsito pendiente se ha convertido en el nuevo gancho de fraude por SMS en la CDMX, una estafa que ya encendió las alertas de autoridades y expertos en ciberseguridad. A través de mensajes de texto que aparentan ser oficiales, delincuentes buscan engañar a automovilistas haciéndoles creer que tienen multas de tránsito pendientes, con el objetivo de robar datos personales y bancarios. En adn Noticias, te explicamos cómo funciona este fraude y cómo evitar caer en él.

Alertan por fraudes con mensajes de supuestas multas de tránsito

¿Cómo funciona el nuevo fraude de la multa de tránsito falsa?

El fraude por SMS en la CDMX opera con un mensaje breve y alarmante: se notifica al conductor sobre una supuesta multa de tránsito pendiente, generalmente atribuida a la Secretaría de Finanzas capitalina. El texto incluye un enlace que promete “consultar el adeudo” o “evitar recargos”.

Al dar clic, la víctima es redirigida a una página falsa que imita portales oficiales. Ahí se solicita información sensible como:

Número de placa

Datos personales

Información bancaria o de tarjetas

La Secretaría de Finanzas aclaró a los capitalinos que NO notifica multas mediante SMS con enlaces de pago. Las autoridades han reiterado que este tipo de mensajes forman parte de un modus operandi de fraude con multas de tránsito , diseñado para aprovechar el miedo a sanciones y recargos.

Además, estos mensajes suelen tener errores ortográficos, enlaces acortados o dominios sospechosos, señales claras de que se trata de multas falsas y no de avisos oficiales.

¿Cómo evitar caer en una estafa por SMS?

Si ya recibiste un mensaje sospechoso, esto es lo que debes saber para protegerte del fraude por SMS en la CDMX:



No abras enlaces enviados por SMS o WhatsApp que hablen de multas.

o WhatsApp que hablen de multas. No proporciones datos personales o bancarios desde links desconocidos.

desde links desconocidos. Verifica cualquier adeudo únicamente en los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

únicamente en los canales oficiales de la Revisa el remitente: los mensajes fraudulentos suelen venir de números comunes, no institucionales.

Reporta el intento de estafa ante las autoridades correspondientes.

Expertos recomiendan mantener actualizado el antivirus del celular y desconfiar de mensajes que generen urgencia inmediata, una técnica común en los fraudes por mensaje de la Secretaría de Finanzas falsos.

Recuerda, si recibes un aviso sospechoso, ignóralo y verifica directamente en sitios oficiales. Compartir esta información también ayuda a prevenir que más capitalinos sean víctimas de este nuevo tipo de fraude.

