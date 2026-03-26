LFT aclara que si trabajar en Semana Santa se paga al doble o triple este 2026

El inicio de la Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina en nuestro país, por lo cual cientos de miles de trabajadores en México se han comenzado a cuestionar sobre cómo será el pago por laborar el Jueves y Viernes Santo, días que en algunas empresas son considerados como “asueto”.

A pesar de ello, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente en la República Mexicana la Semana Santa no es considerada como un periodo de asueto oficial, esto por ser una conmemoración religiosa y no cívica como en otros casos específicos.

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¿Cómo se paga el trabajar durante Semana Santa 2026?

Tomando en cuenta lo antes señalado, la realidad es que el trabajar durante la Semana Santa de este 2026 no implica que las empresas estén obligadas a otorgar pagos dobles o triples, esto gracias a que no son días de descanso obligatorios ante las autoridades de nuestro país.

Es por ello que para este periodo de tanta relevancia en nuestro país, las empresas y los patrones no están obligados ni a dar los días de descanso, ni mucho menos a dar salarios diarios triples por el trabajo realizado en Jueves y Viernes Santo.

Días que sí ameritan pago triple en México según la LFT

A pesar de que la Semana Santa de este 2026 no es considerada como un periodo de asueto oficial, la LFT establece que los días que sí son obligatorios de descanso para las y los trabajadores en México y los cuales sí ameritan hasta pagos triples por días laborados son:

1 de enero por Año Nuevo

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo por el Día del Trabajo

16 de septiembre por el Día de la Independencia

Tercer lunes de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana

25 de diciembre por Navidad

Fechas importantes de la Semana Santa 2026

Vale la pena recordar que las fechas importantes de la Semana Santa de este año inician desde el Domingo de Ramos que se llevará a cabo este próximo 29 de marzo, tras ello, se conmemorará toda la semana el evento religioso hasta el Domingo de Resurrección del 5 de abril.

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