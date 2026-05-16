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Reportan nuevo incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco
/México/Nota

Reportan fuga de gas en plataforma frente a costas de Tabasco

Habitantes de las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, reportan un fuerte olor a gas y temen por su salud y seguridad por este incidente en la plataforma

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Una supuesta fuga de gas se reporta en una plataforma de frente a las costas de Tabasco, hoy sábado 16 de mayo y hasta el momento se desconoce si hay personas intoxicadas o lesionadas.

El incidente se registra frente a las costas de Sánchez Magallanes y según los habitantes que viralizaron las imágenes, en la zona hay un fuerte olor a gas, por lo que temen daños a la salud y su seguridad.

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¿Qué se sabe de la supuesta fuga de gas en la plataforma?

A través de un comunicado, Pemex informó que la presunta fuga de gas en una plataforma en la costa de Magallanes no pertenece a la institución y reiteró que sus instalaciones operan con normalidad.

En breve más información...

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