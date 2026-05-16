Una supuesta fuga de gas se reporta en una plataforma de frente a las costas de Tabasco, hoy sábado 16 de mayo y hasta el momento se desconoce si hay personas intoxicadas o lesionadas.

El incidente se registra frente a las costas de Sánchez Magallanes y según los habitantes que viralizaron las imágenes, en la zona hay un fuerte olor a gas, por lo que temen daños a la salud y su seguridad.

#IMPORTANTE 🚨 Reportan un incidente en una plataforma de @Pemex frente a Sánchez Magallanes, en las costas de Tabasco, el cual estaría relacionado con una presunta fuga de gas. Se desconoce si ocurrió en las plataformas Amoca, Miztón o Tecoalli, ya que la paraestatal no ha… pic.twitter.com/MNhoTAqr1Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 16, 2026

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¿Qué se sabe de la supuesta fuga de gas en la plataforma?

A través de un comunicado, Pemex informó que la presunta fuga de gas en una plataforma en la costa de Magallanes no pertenece a la institución y reiteró que sus instalaciones operan con normalidad.

En breve más información...

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