Cuaresma 2026: Miércoles de ceniza, arranque de Semana Santa y las fechas importantes

¡Anota las fechas! La Cuaresma de este 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues de acuerdo con Desde la Fe este periodo litúrgico de introspección, reflexión y preparación espiritual, dará inicio este próximo 18 de febrero con el tradicional y emblemático miércoles de ceniza.

El inicio de la Cuaresma 2026 marcará también el día en el que se llevará a cabo el tradicional Domingo de Ramos, así como el periodo de la Semana Santa que también da el banderazo de salida de las vacaciones para estudiantes y trabajadores en el país.

Fechas importantes de la Cuaresma 2026

De acuerdo con las fechas establecidas en el calendario, más allá del inicio de este periodo que se marcó para el miércoles 18 de febrero, también quedaron estipulados todos los domingos de Cuaresma , así como el jueves, viernes y sábado Santo.

Estas fechas son:

Miércoles de ceniza: 18 de febrero

Domingos de Cuaresma: 22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de marzo

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Semana Santa 2026: del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril

¿Qué es la Cuaresma y cuánto tiempo dura?

De acuerdo con Desde la Fe, Arquidiócesis Primada de México, la Cuaresma es un tiempo litúrgico del cristianismo católico que se dedica a la preparación espiritual para la Pascua. Se señala que este es un periodo de conversión, reflexión y penitencia con oraciones, caridad y ayuno y abstinencia.

Se señala que el tiempo de duración es de 40 días, tiempo en el cual durante el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, se debe practicar un ayuno de carnes rojas así como el ir a misas, Vía Crucis y confesión.

¿Qué representan los 40 días de la Cuaresma?

Vale la pena señalar que los 40 días de la Cuaresma representan los 40 días que Jesús ayunó y oró en el desierto, motivo por el cual se piensa como un periodo de espiritualidad para los cientos de miles de creyentes en el mundo.

