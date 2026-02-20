Fecha exacta del inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, según la SEP

Madres, padres y tutores se preparán para las primeras vacaciones largas de 2026, se trata de la Semana Santa, las cuales ya están contempladas en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, marcando el punto central de la fe católica. Se celebra entre marzo y abril, iniciando con el domingo de ramos y finalizando con el domingo de resurrección.

Te decimos las fechas exacta para que planees tus vacaciones o alguna actividad recreativa.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 en las escuelas?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de nivel básico darán comienzo el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, cubriendo así el periodo de Semana Santa, que será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

De esta forma millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de al menos dos semanas completas de descanso.

Esto aplica para todos los estudiantes, excepto para los de Aguasacalientes, quienes tienen un calendario diferente.

¿Hay megapuente de la SEP antes de las vacaciones de Semana Santa 2026?

Previo al inicio formal del receso, el viernes 27 de febrero también será día sin clases para estudiantes de educación básica debido a la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Qué dice la LFT sobre la Semana Santa 2026?

Si bien para las escuelas esta temporada representa un descanso programado, en el ámbito laboral no existe un mandato legal que obligue a las empresas a suspender labores por Semana Santa, salvo acuerdos internos. Algunas instituciones, como bancos y oficinas gubernamentales, acostumbran a otorgar días libres aunque no es una obligación establecida por ley.

