¡Es oficial! SEP confirma que las vacaciones de Semana Santa serán más largas para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene una gran noticia para los alumnos de kinder, primaria y secundaria, pues las vacaciones de Semana Santa de 2026 serán un poco más largas.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo en México disfrutarán de un último puente largo en marzo, justo antes de las vacaciones de Semana Santa. En adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas clave, para que no lleves a tus hijos a la escuela.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué día empiezan las vacaciones de Semana Santa de 2026?

Según el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 comenzarán oficialmente el lunes 30 de marzo. Sin embargo, existe un puente largo que marcará el inicio real de este periodo vacacional.

El regreso a clases, tanto para alumnos de primaria como de secundaria, está programado para el lunes 13 de abril de 2026, lo que significa que los alumnos tendrán poco más de dos semanas de descanso, específicamente 17 días.

Estas fechas de vacaciones coinciden con las celebraciones religiosas de Semana Santa, lo que también impulsa el turismo en distintos puntos del país.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. 📆🏫



🔗 Conoce más:… pic.twitter.com/dPXiu9Lf1S — SEP México (@SEP_mx) June 9, 2025

Puente largo: ¿Qué días se suspenden clases en marzo?

La buena noticia para los estudiantes de educación básica, es que antes de que inicien las vacaciones, todavía podrán disfrutar de un descanso adicional. El calendario de la SEP marca un último puente en marzo, debido a actividades escolares.

El viernes 27 de marzo previo al inicio de vacaciones contempla suspensión de clases por descarga administrativa o actividades del Consejo Técnico Escolar, lo que significa que los estudiantes de educación básica no tendrán clases y comenzarán sus vacaciones de Semana Santa, a partir de esa fecha.

Anota esta fecha en el calendario, para que no te tomen por sorpresa el último puente vacacional de marzo, antes de que comience de manera oficial la Semana Santa.