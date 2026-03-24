Ni adelanto ni pago doble: IMSS confirma el calendario del cobro de pensiones para Semana Santa 2026

La llegada de Semana Santa 2026 suele generar incertidumbre entre millones de beneficiarios de la pensión IMSS, quienes se comienzan a preguntar cuándo recibirán el pago para así planear sus gastos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó el calendario del siguiente pago para sus pensionados. La buena noticias es que este depósito permitirá que los jubilados cuenten con recursos en sus cuentas bancarias justo antes del inicio de la celebración religiosa. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema.

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Semana Santa 2026: ¿Cuándo pagan la pensión IMSS?

De acuerdo a lo estipulado, los beneficiarios de la pensión del IMSS recibirán el pago del mes de abril el próximo miércoles 1 de abril 2026.

El IMSS deposita el recurso directamente en la cuenta bancaria registrada por la persona pensionada. No es necesario acudir a ventanillas del Instituto para cobrar el pago. Antes de cobrar, la institución recomienda:



Verificar previamente que la tarjeta bancaria esté vigente.

Evitar acudir el mismo día del depósito si no es necesario, para reducir filas.

Utilizar cajeros automáticos en horarios escalonados.

Reportar de inmediato cualquier irregularidad ante el banco o en la Subdelegación del IMSS correspondiente

En cambio los pensionados de ISSSTE cobrarán su pensión correspondiente al mes de abril el próximo viernes 27 de marzo.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, considerada la celebración más importante para la comunidad católica y cristiana. Se celebra entre marzo y abril, abarcando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, tiempo de reflexión, fe y tradición.

Momentos clave de la Semana Santa:



Domingo de Ramos: Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Jueves Santo: Última Cena, institución de la eucaristía y captura de Jesús.

Viernes Santo: Viacrucis, crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado Santo: Sepulcro y silencio litúrgico.

Domingo de Resurrección: Pascua de Resurrección, la celebración de la victoria de Jesús sobre la muerte.

¿Cuándo inicia la Semana Santa en 2026?

Este año abarca del domingo, 29 de marzo de 2026 al domingo, 5 de abril de 2026.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional para estudiantes está programado del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

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