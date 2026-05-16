Es oficial: estos son los municipios de Guanajuato con mayor riesgo de incendios forestales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta por condiciones favorables para incendios forestales en distintas regiones de Guanajuato, donde varios municipios aparecen con niveles de riesgo medio y alto debido a las altas temperaturas, el ambiente seco y las condiciones atmosféricas previstas para esta temporada.

El monitoreo fue elaborado a través del mapa de Pronóstico de Peligro Meteorológico para Incendios, herramienta desarrollada por la Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental, la cual identifica las zonas con mayores probabilidades de registrar siniestros con base en variables climáticas e historial de incendios.

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¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo de incendios en Guanajuato?

De acuerdo con el pronóstico más reciente, los municipios que presentan mayor riesgo son:

Purísima del Rincón

Apaseo el Grande

Celaya

Juventino

RosasVillagrán

Cortazar

Salamanca

Valle de Santiago

Acámbaro

Tarandacuao

La alerta se concentra principalmente en regiones del bajío donde las condiciones de calor, baja humedad y presencia de vegetación seca aumentan la posibilidad de propagación del fuego en áreas forestales, agrícolas y zonas naturales.

Aunque gran parte del estado aparece bajo vigilancia, municipios del noroeste como Atarjea, Xichú y Victoria registran menores probabilidades de incendio en comparación con el resto de Guanajuato.

🔥 Prevengamos incendios. El fuego puede surgir y propagarse rápidamente, poniendo en riesgo vidas y ecosistemas.



Reporta fuego y humo sospechosos al 9-1-1 y sigue recomendaciones.#GuanajuatoenPaz #CONFIA #ReportaIncendios pic.twitter.com/0rxVpwcpT5 — Protección Civil Guanajuato (@pcguanajuato) May 14, 2026

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades para evitar incendios?

Protección Civil y autoridades ambientales de Guanajuato pidieron a la población evitar cualquier actividad que pueda provocar fuego en zonas forestales o rurales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No arrojar colillas de cigarro

Evitar fogatas

No dejar materiales inflamables en áreas naturales

Extremar precauciones durante quemas agrícolas

También se exhortó a la ciudadanía a reportar inmediatamente columnas de humo, incendios o actividades que representen riesgo para áreas naturales, con el fin de reducir daños ambientales y evitar afectaciones a viviendas o comunidades cercanas.

¿Cómo determina Conagua el nivel de peligro?

El mapa de riesgo utilizado por Conagua analiza distintos factores meteorológicos que influyen directamente en la generación y expansión de incendios forestales.

Entre los elementos considerados se encuentran la temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y acumulación de lluvias. A ello se suma información histórica sobre incendios registrados anteriormente, lo que permite detectar municipios con antecedentes recurrentes de este tipo de emergencias.

Las autoridades también consideran que las condiciones actuales pueden provocar que un incendio se expanda rápidamente, especialmente en terrenos con pastizales secos o vegetación afectada por la falta de lluvias.

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