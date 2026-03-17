¡No los lleves! Lista completa de estados donde NO habrá clases a partir del 18 de marzo por Paro de la CNTE; incluye CDMX

¿No hay clases mañana? La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que algunos estados suspenden clases en todas las escuelas de educación básica, a partir del miércoles 18 de marzo, debido a que Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un paro nacional de labores.

Este paro de docentes afectará a algunas entidades del país, pro lo que es importante que padres y madres se mantengan atentos para que no lleven a sus hijos a clases en las regiones donde las escuelas no abrirán sus puertas.

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CNTE convoca a Paro Nacional de 72 horas

La CNTE anunció que se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas; estas son las fechas clave de la movilización magisterial en varias entidades del país, incluyendo la CDMX: del 18 al 20 de marzo de 2026.

En esta ocasión, los maestros y maestras que integran la CNTE realizarán este nuevo Paro Nacional para exigir la eliminación de reformas que aseguran que afectan sus condiciones de trabajo. Exigen la eliminación de la Ley ISSSTE 2007 y un aumento salarial del 100%, es decir, buscan que se les duplique el sueldo.

¿En qué estados NO habrá clases por el Paro Nacional CNTE?

La SEP informó que no todos las entidades cierran escuelas este 18, 19 y 20 de marzo, por lo que en adn Noticias, te compartimos la lista completa de las entidades que suspenden clases a partir del miércoles 18 de marzo:

Ciudad de México (Sección 10)

Chiapas (Sección VII y Tuxtla Gutiérrez)

Oaxaca (Sección XXII)

Guerrero (CETEG)

Quintana Roo (Sección XXV)

Morelos

Sinaloa

Estado de México

Hidalgo (sección XV)

Baja California (Tijuana)

Yucatán (Oriente y Mérida)

Veracruz

Nuevo León

Sonora

¿Cuál es la ruta que seguirá la movilización de la CNTE en la CDMX?

De acuerdo con lo informado por la CNTE, la movilización en la CDMX comenzará el miércoles 18 de marzo, en punto de las 9:00 de la mañana. El contingente de maestros y maestras partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

En el Centro Histórico, los integrantes de la CNTE instalarán un plantón de 72 horas. Mientras tanto, las escuelas en las entidades mencionadas no tendrán clases hasta el próximo lunes 23 de marzo.