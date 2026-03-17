¡Ya es oficial! UNAM e IPN revelan cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa

Las esperadas vacaciones de Semana Santa ya tienen fecha confirmada para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). A diferencia de la SEP, el periodo vacacional comenzará unos días después.

Si ya estás contando los días para descansar, viajar o simplemente desconectarte, aquí te contamos cuándo inician y qué debes tomar en cuenta según el calendario oficial de cada institución.

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¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa de la UNAM?

De acuerdo con el calendario UNAM, las vacaciones de Semana Santa para nivel medio superior y superior comenzarán en las siguientes fechas:

Inicio de vacaciones de Semana Santa: el lunes 30 de marzo de 2026

Fin de las vacaciones de Semana Santa: el viernes 3 de abril de 2026

Esto significa que los estudiantes regresarán a clases el lunes 6 de abril, retomando actividades académicas tras dos semanas de descanso.

Es importante destacar que estas fechas aplican para la mayoría de las facultades y preparatorias incorporadas al sistema de la UNAM.

¿Cuándo salen de vacaciones de Semana Santa en el IPN?

Por su parte, el calendario IPN también contempla un periodo similar para las vacaciones de Semana Santa.

Inicio de vacaciones de Semana Santa: el lunes 30 de marzo de 2026

Fin de las vacaciones de Semana Santa: el viernes 10 de abril de 2026

Los estudiantes del Politécnico regresarán a clases el lunes 13 de abril de 2026.

A diferencia de la UNAM, el periodo en el IPN es ligeramente más corto, pero coincide en los días más importantes de la Semana Santa, lo que permite a los alumnos aprovechar estas fechas tradicionales.

Las vacaciones de Semana Santa se otorgan a los estudiantes por la celebración religiosa; por lo que, se trata de un periodo en el que se espera alta movilidad en carreteras, destinos turísticos y servicios.

Ahora que conoces las fechas clave, organiza tus vacaciones para convivir con la familia y recargar energías para el último periodo escolar.