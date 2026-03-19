Bloqueos en carreteras de Jalisco hoy jueves 19 de marzo: puntos afectados y vías alternas
La volcadura de un tráiler en el Periférico Sur provoca un verdadero caos vehicular a la altura de la Estación Agrícola.
La jornada del jueves 19 de marzo comenzó con un incidente vial de gran magnitud en Periférico Sur que obligó a las autoridades de tránsito al cierre total de la circulación para todos los conductores que se dirigen de Colón hacia López Mateos. Por su parte, la Secretaría de Transporte también advierte modificaciones en la ruta de Mi Macro Periférico por el mismo accidente que altera el tránsito de una de las principales vías de circulación de Jalisco.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Cierre total en Periférico Sur por accidente de vehículo pesado
La circulación en Periférico Sur se encuentra completamente obstruida a la altura de López Mateos, en el sentido que conduce hacia Mariano Otero, debido al siniestro de una unidad de carga pesada. La autoridad vial de Jalisco mantiene un operativo de resguardo en el punto mientras se realizan las maniobras de retiro, lo que ha generado un colapso en el flujo del sur de la ciudad.
Los conductores particulares deben utilizar de forma obligatoria las rutas alternas habilitadas en Avenida 8 de Julio y Prolongación Gobernador Curiel para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.
#AlertaVial— Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 19, 2026
⚠️🚦
Mantenemos el cierre total a la circulación de Periférico Sur, a la altura de López Mateos, rumbo a Mariano Otero, derivado del incidente de un vehículo pesado.
📍Te recomendamos como rutas alternas: Avenida 8 de Julio y Prolongación Gobernador Curiel. pic.twitter.com/G6UozQgx2r
Cambios en el servicio de Mi Macro Periférico por incidente en Estación Agrícola
El sistema Mi Macro Periférico registra una suspensión parcial en su operatividad debido a un percance que obstruye ambos carriles a la altura de la estación Agrícola. La autoridad de transporte determinó que la ruta T01 limitará su recorrido de Barranca de Huentitán hasta Chapalita Inn, mientras que las unidades de las rutas T01, T03 y C03 brindarán servicio únicamente del tramo de Carretera a Chapala hacia la estación Tren Sur.
🔈#SetranInforma— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 19, 2026
Debido a un percance que obstruye ambos carriles a la altura de la estación Agrícola, las rutas de #MiMacroPeriférico ofrecen su servicio de la siguiente manera, en ambos sentidos:
- T01 circulará de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn pic.twitter.com/6h6A2yWfUy
Accidente en el kilómetro 004+300 afecta el ingreso a Guadalajara
La circulación en la autopista hacia Guadalajara registra una reducción de flujo debido a un incidente vial ocurrido en el kilómetro 004+300. La autoridad reporta la obstrucción del carril de baja velocidad, lo que obliga a los conductores y unidades de transporte de carga a realizar maniobras de incorporación hacia el carril central para superar el punto del percance. Ante esta afectación técnica, el mercado de movilidad en el acceso oriente de la metrópoli presenta una circulación lenta, por lo que se recomienda extremar precauciones y moderar la velocidad para evitar colisiones por alcance durante las labores de asistencia este jueves.
@GN_Carreteras #AngelesVerdes #ReportesMG #AutopistaGuadalajaraTepic— Autopista Gdl Tepic (@GdlTepic) March 19, 2026
🟠Precaución accidente km 004+300, con dirección Guadalajara afectación en carril de baja velocidad 🟠
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.