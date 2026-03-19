Bloqueos en carreteras de Jalisco hoy jueves 19 de marzo: puntos afectados y vías alternas

La jornada del jueves 19 de marzo comenzó con un incidente vial de gran magnitud en Periférico Sur que obligó a las autoridades de tránsito al cierre total de la circulación para todos los conductores que se dirigen de Colón hacia López Mateos. Por su parte, la Secretaría de Transporte también advierte modificaciones en la ruta de Mi Macro Periférico por el mismo accidente que altera el tránsito de una de las principales vías de circulación de Jalisco.

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Cierre total en Periférico Sur por accidente de vehículo pesado

La circulación en Periférico Sur se encuentra completamente obstruida a la altura de López Mateos, en el sentido que conduce hacia Mariano Otero, debido al siniestro de una unidad de carga pesada. La autoridad vial de Jalisco mantiene un operativo de resguardo en el punto mientras se realizan las maniobras de retiro, lo que ha generado un colapso en el flujo del sur de la ciudad.

Los conductores particulares deben utilizar de forma obligatoria las rutas alternas habilitadas en Avenida 8 de Julio y Prolongación Gobernador Curiel para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

#AlertaVial

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Mantenemos el cierre total a la circulación de Periférico Sur, a la altura de López Mateos, rumbo a Mariano Otero, derivado del incidente de un vehículo pesado.



📍Te recomendamos como rutas alternas: Avenida 8 de Julio y Prolongación Gobernador Curiel. pic.twitter.com/G6UozQgx2r — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 19, 2026

Cambios en el servicio de Mi Macro Periférico por incidente en Estación Agrícola

El sistema Mi Macro Periférico registra una suspensión parcial en su operatividad debido a un percance que obstruye ambos carriles a la altura de la estación Agrícola. La autoridad de transporte determinó que la ruta T01 limitará su recorrido de Barranca de Huentitán hasta Chapalita Inn, mientras que las unidades de las rutas T01, T03 y C03 brindarán servicio únicamente del tramo de Carretera a Chapala hacia la estación Tren Sur.

🔈#SetranInforma



Debido a un percance que obstruye ambos carriles a la altura de la estación Agrícola, las rutas de #MiMacroPeriférico ofrecen su servicio de la siguiente manera, en ambos sentidos:



- T01 circulará de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn pic.twitter.com/6h6A2yWfUy — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 19, 2026

Accidente en el kilómetro 004+300 afecta el ingreso a Guadalajara

La circulación en la autopista hacia Guadalajara registra una reducción de flujo debido a un incidente vial ocurrido en el kilómetro 004+300. La autoridad reporta la obstrucción del carril de baja velocidad, lo que obliga a los conductores y unidades de transporte de carga a realizar maniobras de incorporación hacia el carril central para superar el punto del percance. Ante esta afectación técnica, el mercado de movilidad en el acceso oriente de la metrópoli presenta una circulación lenta, por lo que se recomienda extremar precauciones y moderar la velocidad para evitar colisiones por alcance durante las labores de asistencia este jueves.

@GN_Carreteras #AngelesVerdes #ReportesMG #AutopistaGuadalajaraTepic

🟠Precaución accidente km 004+300, con dirección Guadalajara afectación en carril de baja velocidad 🟠 — Autopista Gdl Tepic (@GdlTepic) March 19, 2026